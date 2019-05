El jutge diu que Rec Madral va denunciar l'alcalde de Llagostera «amb mala fe»

El Jutjat d'instrucció 1 de Girona ha imposat el pagament de les costes processals a la companyia d'aigües Rec Madral per actuar «amb temeritat i mala fe» quan es va querellar contra l'alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, pels canvis en el subministrament a la urbanització la Canyera. El jutjat subratlla que, quan va interposar la querella penal, Rec Madral era «coneixedora» de la «manca de fonament» i va intentar tipificar unes conductes i actuacions «que ja havien estat declarades ajustades a dret» per la via contenciosa administrativa. El jutjat estima així el recurs interposat per la defensa de Santamaria. El mateix jutjat va arxivar a l'abril la causa contra l'alcalde i va concloure que no hi havia indicis de la comissió de cap delicte.

El jutjat d'instrucció 1 de Girona va admetre a tràmit la querella interposada per la companyia d'aigües Rec Madral i va citar a declarar com a investigats l'alcalde, l'aleshores secretari municipal, responsables de la Junta de Compensació i els representants de les empreses FCC Aqualia i Aglomerats Girona. Rec Madral els denunciava per delictes de coaccions, tràfic d'influències, prevaricació, desordres públics, defraudació, danys i relatius al mercat i als consumidors.

Després de prendre declaració als investigats i de fer les diligències necessàries, la magistrada va decretar el sobreseïment lliure de les actuacions i va concloure que no hi ha havia indicis de la comissió de cap delicte per cap dels investigats.



Sabia que no tenia fonament

Ara, el jutjat ha estimat un recurs interposat per la defensa de l'alcalde, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, i imposa el pagament de les costes processals a Rec Madral per actuar «amb temeritat i mala fe» a l'hora d'interposar la querella.

A la interlocutòria, la magistrada assenyala que «la part querellant era coneixedora, en el moment d'interposar la querella, de la manca de fonament». «Ha fet ús de la via penal per satisfer unes pretensions que prèviament havien estat sotmeses sense èxit a la jurisdicció contenciosa administrativa o que es trobaven pendents de resolució», afegeix el jutjat que argumenta que, tot i això, Rec Madral ha intentat «tipificar penalment determinades conductes i actuacions que havien estat declarades ajustades a dret».

El jutjat també exposa que el fet d'admetre a tràmit la querella «en cap cas constitueix un obstacle per apreciar temeritat en l'actuació» de Rec Madral. «L'instructor ha de fer una mínima investigació dels fets narrats i descrits per poder arribar a la convicció de la realitat dels mateixos», recull la interlocutòria que subratlla que, en aquest cas, la conclusió va ser «la inexistència» de delictes.