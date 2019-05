El Pla de l'Estany ajudarà les famílies amb problemes econòmics

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany informa que durant l'últim ple del mandat, celebrat aquest dimecres, es van aprovar per unanimitat les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts econòmics individuals de menjador escolar i alhora els ajuts econòmics individuals de desplaçament d'alumnes de la comarca. D'aquesta manera, l'Àrea de Benestar Social del Pla de l'Estany detectarà els casos i facilitarà l'ajuda necessària a les famílies amb necessitats econòmiques.

També es va aprovar per unanimitat la Ratificació del Decret de Presidència 2019, relatiu a l'addenda al Conveni de delegació, per a la presentació del servei de jardineria, manteniment de zones verdes i neteja de vials públics amb l'Ajuntament d'Esponellà. Amb caràcter d'urgència, es va aprovar per unanimitat el Conveni d'encàrrec de gestió del servei de neteja als espais públics del municipi de Banyoles, per part de l'Ajuntament de Banyoles al centre El Puig. Els dos punts fan referència al fet que el centre El Puig s'encarregui de gestionar tots aquests serveis.

El Consell Comarcal destaca l'aprovació del dictamen de modificació del crèdit d'inversions financerament sostenibles, que aportarà una inversió al Consell Comarcal de 190.000 euros de més i que servirà per millorar diverses instal·lacions del centre El Puig i del Consell Comarcal. Una part anirà destinada a la millora de programes informàtics i una altra a la compra d'un vehicle adaptat per als Serveis Socials.