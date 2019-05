Volen adequar l'alberg de la Vall d'en Bas per al turisme de coneixement

El fet d'estar enmig de la natura, al costat de la via verda i d'instal·lacions esportives, fan que l'alberg de la Vall d'en Bas pugui atraure allotjaments de turisme juvenil, familiar i de coneixement de l'entorn natural. La idea és potenciar aquest tipus d'allotjaments per atraure estadants entre setmana.

Ahir l'alberg va ser visitat pel director de l'Agència de Joventut de Catalunya, Cesc Poch, i la directora d'Atenció a la Infància i l'Adolèscència de la Generalitat, Georgina Oliva.

La directora va explicar que la funció de la visita era tractar la disposió de l'alberg per fer-lo atractiu a les necessitats de les escoles i colectius que hi puguin anar en sistema de treball de forma tancada per poder gaudir de l'entorn.

Cesc Poch va indicar que la idea és cuidar les particularitats de l'alberg per potenciar la seva funció social.

L'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, va explicar que l'alberg disposa de 55 places i que el 2018 va obtenir 3.300 pernoctacions. Segons ell, la major part de les pernoctacions es van concentrar en períodes de vacances i caps de setmanes.