Assalten una casa de Llagostera amb armes de foc i agredeixen un veí

Quatre persones van assaltar un domicili del carrer Lleida de Llagostera. L'entrada violenta va tenir lloc al voltant de les tres de la matinada de dissabte. Els assaltants portaven armes de foc i van agredir la persona que era a la casa. Ha transcendit que arran de l'atac la persona agredida ha patit lesions a la cara i en un braç.

Alertada, la Policia Local va anar al domicili assaltat just per veure com sortien quatre persones a la correguda. Els agents van seguir els pressumptes autors de l'assalt però se'ls van escapar. Al carrer on van tenir lloc els fets hi ha diverses cases i blocs de pisos que acaba en una zona de camps de conreu.



Un telèfon per aclarir el cas

Tot i l'escàpol dels autors de l'assalt, els agents van aconseguir un telèfon mòbil que podria ser d'un dels presumptes autors dels succés. La previsió és que la troballa pugui servir per a l'esclariment dels fets. La persona agredida va haver de ser atesa pels Serveis d'Emergències Mèdiques. Mentre tenien lloc les atencions mèdiques a la persona ferida, Policia Local i Mossos d'Esquadra van entrar dins del domicili assaltat, on van trobar 700 plantes de marihuana. Davant de la presència d'una gran quantitat de droga, els Mossos d'Esquadra van detenir la persona ferida per posar-la a disposició judicial.

Durant tot el matí d'ahir deu dotacions dels Mossos d'Esquadra van cercar senyals dels autors de l'assalt i van avaluar la dimensió de la plantació de marihuana amb els sistemes d'oxigenació, llum i reg que requereix un cultiu de marihuana de les dimensions del que es va localitar.

Pel fet de ser una situació d'assalt violent amb armes de foc, els Mossos d'Esquadra van situar-se al lloc dels fets amb els elements de protecció propis d'una acció de perill. Anaven equipats amb armilles antibales i altres elements. El desplegament policial va sorprendre els veïns de Llagostera que resideixen prop del lloc dels fets.

No és la primera vegada que hi ha assalts amb violència al terme municipal de Llagostera. Entre el 2012 i el 2013, va haver-hi una situació d'alarma per assalts violents a masies i en un domicili del nucli antic. Eren atacs amb agressions molt violentes a persones i parelles amb una edat avançada. El motiu dels assalts era aconseguir un botí de diners o joies.

Més cap aquí, fa uns 5 mesos, els Mossos d'Esquadra van descobrir un cultiu amb 300 plantes de marihuana en un jardí habilitat i van detenir una persona per delicte contra la salut pública i frau elèctric.