Clients de CaixaBank es converteixen en jugadors del Girona per un dia

CaixaBank, patrocinador oficial i soci financer del Girona FC, va organitzar ahir una jornada a Montilivi per acostar l'equip als seus aficionats i convertir una trentena de clients de l'entitat en jugadors per un dia. Tots ells tenien tres característiques en comú: són aficionats del club, són titulars de la targeta VISA de CaixaBank personalitzada del Girona i han guanyat un sorteig organitzat per l'entitat financera que els ha permès convertir-se, per un dia, en jugadors professionals del primer equip.

Van ser citats a les 11 a les instal·lacions de Montilivi, on van poder fer una visita guiada per l'estadi. Posteriorment es van traslladar als vestuaris per enfundar-se l'equipació oficial que cadascun d'ells va rebre gratuïtament, gentilesa de CaixaBank, i van saltar al terreny de joc mentre sonava per megafonia l'himne oficial del club.

A les 12, els participants van iniciar la disputa del partit en les mateixes condicions que si es tractés d'un partit oficial. A la finalització del partit, als jugadors i els seus acompanyants se'ls va oferir un còctel a l'interior de l'estadi.

Jugar a Montilivi és una experiència reservada a futbolistes d'elit, ja que només els jugadors professionals poden fer-ho. Per a CaixaBank, l'organització del partit suposa una forma d'acostar el club a tots els públics, assenyala l'entitat, que l'any 2011 va impulsar una estratègia dirigida a convertir-se en el banc dels clubs de futbol a Espanya. En l'actualitat, l'entitat financera patrocina setze equips de Primera Divisió i quinze de Segona Divisió, de tot l'Estat. Des de l'inici del programa, CaixaBank ha comercialitzat més de 200.000 targetes vinculades als clubs de futbol patrocinats, ha captat més de 25.000 nòmines i ha finançat 50.000 abonaments.