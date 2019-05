Els gironins han d'esperar entre 59 i 129 dies per anar a l'especialista

Prop de 46.200 pacients de les comarques gironines van acabar el 2018 en una llista d'espera per a una primera visita a consultes externes i, en funció de l'especialitat, havien d'esperar entre 59 i 129 dies. Segons les dades publicades pel Servei Català de la Salut (CatSalut), el desembre passat hi havia 46.195 pacients de Girona esperant per accedir a l'especialista, gairebé 5.000 menys que un any enrere, quan eren 51.180, la qual cosa suposa una disminució del 9,74% en els darrers dotze mesos. En aquest temps, s'han realitzat unes 214.880 primeres visites a Girona.

El Departament de Salut estableix per a l'atenció especialitzada un termini de referència de 90 dies (30 si la prioritat és preferent) per a una dotzena d'especialitats, i depenent del tipus d'especialista i del centre, hi ha grans diferències: dels 6 dies d'espera per veure el cardiòleg a l'hospital de Palamós als 354 de Ginecologia a Campdevànol.

Totes les especialitats monitorades excepte Al·lergologia, Oftalmologia i Urologia han reduït les cues en el darrer any, i destaca el descens de Cardiologia, amb un 34% menys de pacients esperant, i Digestiu, un 24,8%. Són aquestes dues especialitats les que menys temps fan esperar els pacients gironins, amb 59 i 66 dies de mitjana, respectivament, segons Salut.

Ginecologia és l'especialitat que acumula més dies d'espera per a una primera visita, amb 129 de mitjana. Hi ha 1.608 dones esperant -fa un any, eren 1.880 i el temps mitjà, 80- i les que trigaran més a entrar a la consulta seran les pacients de Campdevànol, Figueres (171 dies) i Santa Caterina de Salt (111); mentre que les d'Olot (39) i Calella i Blanes (35) seran les que esperaran menys.

Oftalmologia és l'especialitat que té més pacients a la llista, 9.181 persones, un 1,5% més que el 2017, i de mitjana esperaran 124 dies, tot i que la forquilla va dels 28 dies d'espera per a 444 pacients del Baix Empordà als 205 per als 2.773 alt-empordanesos atesos a Figueres.

L'Al·lergologia, amb 728 pacients pendents, té la llista d'espera més curta als hospitals gironins, però s'ha incrementat considerablement respecte fa un any, quan era de 497 persones. Els dos centres que tracten al·lèrgies, Trueta i Santa Caterina, fan esperar 119 dies, mentre que el 2017 el temps mitjà d'espera eren 63.

Altres especialitats amb llistes d'espera per sobre de les referències de Salut en acabar el 2018 eren Traumatologia (107), Otorrinolaringologia (94) i Neurologia (92).