Més de 20 pobles tindran wifi gratuït gràcies a Europa

Una vintena de pobles de les comarques gironines tindran wifi subvencionat amb fons europeus. La Comissió Europea ha donat aquesta setmana el resultat de la segona convocatòria de propostes WiFi4EU i finalment seran 3.400 els municipis que rebran un bo de 15.000 euros per poder instal·lar zones wifi en espais públics, inclosos ajuntaments, biblioteques públiques, museus, parcs públics o places. En aquesta segona convocatòria són cent el municipis catalans que han estat seleccionats i que se sumen als quaranta-quatre que van ser-ho en la passada edició.

En el cas de les comarques gironines, rebran finançament per instal·lar punts de connexió sense fils Argelaguer, Borrassà, Breda, Calonge i San Antoni, Camprodon o Cassà de la Selva.

També es beneficiaran de la mesura comunitària Castelló d'Empúries, Hostalric, Llambilles, Madremanya, Palau-Saverdera, Regencós, Riells i Viabrea, Riudaura o Salt.

La resta de municipis de la demarcació que sortiran beneficiats per l'ajut europeu són Sant Climent Sescebes, Sant Jordi Desvalls, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí, Toses, la Vall d'en Bas i Vilablareix.

«Ens plau comprovar que la resposta dels municipis a aquesta segona convocatòria ha estat aclaparadorament positiva i que n'hem rebut més de 10.000 sol·licituds. Ara el que volem és continuar interconnectant els europeus perquè puguin gaudir de tots els avantatges del mercat únic digital», va declarar la comissària de Economia i Societat Digitals, Mariya Gabriel.

Abans no acabi el 2020 es publicaran dues convocatòries més, una d'elles aquest any. La iniciativa WiFi4EU forma part de la revisió de la normativa de la UE sobre telecomunicacions, que inclourà més mesures per impulsar la competitivitat d'Europa i respondre a les creixents necessitats de connectivitat dels europeus.