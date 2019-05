Sense senyal de mòbil i televisió durant 18 hores a la Garrotxa

Una avaria en les conduccions elèctriques al centre emissor de Santa Magdalena va deixar sense senyal alguns canals de televisió, emissores de ràdio i telèfons mòbils en sectors de la Vall d'en Bas, les Preses, Olot i Sant Joan les Fonts.

La pèrdua de recepció va començar a les 21 hores aproximadament del divendres, dia 18 de maig, i va acabar al voltant de les 15 hores del dissabte, dia 19 de maig. Entre les emissores de ràdio que no es podien sintonitzar hi havia Catalunya Ràdio i Ràdio Olot. Aquesta última va poder cobrir la ciutat d'Olot a través del seu centre emissor situat a la muntanya de Batet de la Serra. Entre els canals de televisió que no emetien senyal hi havia TV3 i el canal 33. La recepció de telèfon mòbil també es va veure afectada en les mateixes zones que les emissores de ràdio i els canals de televisió.

Al voltant de les 15 hores, els tècnics van poder engegar un generador i connectar el senyal.