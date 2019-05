La Costa Brava més exclusiva es deixa veure a San Francisco

L'oferta específica de productes, activitats i serveis de gamma alta i exclusius de la Costa Brava es promociona a San Francisco, Dallas i Atlanta. 112 professionals de les agències especialitzades en viatges de luxe dels Estats Units assisteixen al cicle de presentacions i trobades comercials organitzades pel Club de Màrqueting Unique Premium del Patronat de Turisme Costa Brava Girona per promocionar aquesta oferta específica de la demarcació de Girona, entre els programadors i directius d'agències de viatges majoristes i minoristes de luxe nord-americanes.

Els dies 14, 15 i 16 de maig, el Patronat va organitzar un cicle de tres presentacions i trobades comercials, impulsat pel Club de Màrqueting Unique Premium de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. En aquesta ocasió participen també en l'acció quatre empreses que operen a Girona com són Corredor Mató, PGA Catalunya Resort, Santa Marta Hotel & Spa i Sallés Hotels, a més de Barcelona Premium i Catalunya Premium.

La promoció va començar dimarts passat a San Francisco, amb una presentació de l'oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona davant de 33 representants d'agències especialitzades com ara Art of Travel, FROSCH, Ciao Bambino i Protravel International. Els agents de viatges es van mostrar interessats per productes culturals com ara el triangle dalinià, els circuits per pobles medievals de l'Empordà o el Barri Vell de Girona, amb el call jueu.