Un home de 32 anys de Sant Gregori mor en un xoc frontal amb una furgoneta a Girona

El punt de la C-65 on es va produir l'accident. servei català de trànsit

Un jove de 32 anys va morir ahir al matí en un xoc frontal entre el turisme que conduïa i una furgoneta a la C-65 a l'altura de Girona, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos van rebre l'avís a les 6.46 hores d'un accident al quilòmetre 28 de la C-65 –que uneix Girona amb Cassà de la Selva– on, per causes que encara s'estan investigant, es va produir el xoc.

Com a conseqüència de l'accident va morir el conductor del turisme, Carles Roura, veí de Sant Gregori i germà de la popular model Montse Roura. El conductor de la furgoneta va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l'hospital Josep Trueta. En el sinistre s'hi van desplaçar diversos efectius: cinc patrulles de Mossos, tres de Bombers i dues ambulàncies del SEM.

Com a conseqüència de l'accident es va tallar la carretera en ambdós sentits de la marxa i es van fer desviaments per una rotonda propera al terme de Llambilles fins a les onze del matí menys deu minuts, quan va quedar normalitzada.

La d'ahir és la setzena víctima mortal d'aquest any a la província de Girona en un total de 15 successos que han tingut lloc en vies urbanes i interurbanes. Es tracta de la segona pitjor xifra de sinistres viaris mortals en els darrers set anys. El 2016 va ser el pitjor any, amb 14 accidents en què van perdre la vida fins a 19 persones. En aquests set anys la mortalitat ha patit pujades i baixades. Tot i això, la sinistralitat ha anat baixant, sobretot a la demarcació des que el 19 d'abril de 2013 es va prohibir el pas de camions d'alt tonatge per la Nacional II i després del desdoblament de l'Eix Transversal.

El darrer balanç del Servei Català de Trànsit va destacar que un tant per cent elevat de les persones mortes en un sinistre viari tenen més de 65 anys i moltes de les víctimes pertanyen a col·lectius que l'administració qualifica de «vulnerables». A Girona, des del gener, han mort tres ciclistes, dos vianants i tres motoristes. El Servei Català de Trànsit també va destacar que la majoria d'accidents de trànsit tenen lloc de divendres a diumenge.