La Festa de la Llana i el Casament a Pagès de Ripoll arriba a la 53a edició

Ripoll va celebrar ahir la 53a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès, amb activitats molt diverses. Durant el matí, es van poder veure trabucaires i ramats d'ovelles a la plaça de l'Ajuntament, on també es va poder gaudir d'un concurs d'esquilar xais, entre d'altres propostes.

Pel que fa al casament, els nuvis d'enguany van ser Jordi Salomó i Natàlia Fernández. La comitiva del nuvi va sortir a les 11 del matí de la plaça Gran. La Festa Nacional de la Llana i el Casament a Pagès és una festa que la vila de Ripoll celebra any rere any el cap de setmana posterior a la festa major de Sant Eudald. Aquesta popupar trobada es pot definir com la festa més tradicional de Ripoll. Es tracta d'un casament que d'una banda s'hi recrea l'enllaç religiós entre l'hereu i la pubilla de dues cases benestants. I de l'altra la tosa dels xais, un homenatge a la vida dels pastors i els oficis que hi estan vinculats, tan important en aquesta comarca, i que permet veure la manera com des de fa segles un pastor esquila el ramat, el matalasser pica i neteja la llana, i les filadores la carden i fan fil. El mal temps no va espatllar la jornada, que va ser tot un èxit.