Nou destinacions gironines potencien el turisme familiar

Nou destinacions turístiques de la Costa Brava i la Garrotxa participen en la segona edició de la campanya Hola Família!, organitzada per l'Agència Catalana de Turisme (ACT). Aquesta acció vol fomentar el turisme familiar fora de la temporada d'estiu arreu de Catalunya i per això durant el cap de setmana del 7 al 9 de juny oferiran un 2x1 en allotjaments i també un 50% de descompte en algunes activitats que hi ha programades.

En tot Catalunya hi haurà 25 destinacions i s'organitzaran unes 200 activitats. Durant aquest cap de setmana, l'ACT també activarà una aplicació per a mòbils per tal que els nens puguin capturar diferents personatges mitològics que estan vinculats en les destinacions que hi participen.