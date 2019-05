Temps de Flors tanca amb més visitants i amb «bones sensacions»

Girona, Temps de Flors tanca la seva 64a edició amb 255.000 visitants, el que suposa un petit creixement respecte a l'any passat, on van ser 250.000 els visitants rebuts. Tot i aquest petit creixement, des de l'Ajuntament destaquen que s'han aconseguit reduir els pics de gran afluència de gent, evitant els moments de col·lapse que tradicionalment es concentraven el cap de setmana.

Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, ha explicat que aquesta era una de les línies de treball marcades i que s'ha aconseguit, gràcies al gran esforç que han dedicat per a aquesta fita. Es mostren satisfets amb el fet de disminuir les aglomeracions de gent i que entre setmana s'hagi augmentat el nombre de visitants. «Ens hem centrat a oferir activitats repartides i hem vist que s'augmentava els visitants entre setmana respecte a altres edicions» ha assenyalat Madrenas, que ha insistit molt en aquest punt com un dels més importants.



El mal temps ha afectat poc

Tot i el mal temps que ha afectat bastants dies de Temps de Flors, no ha estat un factor que hagi afectat en gran mesura el nombre de visitants.

L'objectiu de Temps de Flors no és augmentar el nombre de visitants, sinó mantenir-lo i repartir cada vegada més els visitants al llarg dels nou dies que dura la mostra floral.

Segons les dades oficials, el 64% d'aquests visitants provenen de Catalunya i de la resta del territori espanyol, mentre que la resta són estrangers, d'entre els que destaquen els visitants francesos, que suposen el 17%. Des de l'Ajuntament valoren molt positivament l'alt percentatge d'estrangers que visiten la mostra, ja que, asseguren, és una mostra que Girona és una destinació turística de qualiat.

A l'edició d'enguany, les flors han tornat a agafar el protagonisme de Temps de Flors. «Ha estat un gran Temps de Flors, amb més flors que mai», comentava Madrenas. De fet, una de les crítiques generalitzades dels últims anys era precisament aquesta manca de flors. Per a això, aquesta edició s'ha augmentat el pressupost en motius florals, rebaixant-lo en màrqueting i comunicació. Es mostren satisfets, ja que han percebut que a la gent li ha agradat aquest canvi i que ha tingut molta visibilitat. «Ens sentim molt satisfets que Girona se senti lligada als conceptes de verd, de natura, de qualitat i acolliment amb els visitants», i que els sectors econòmics lligats al turisme puguin sentir que es treballa per ells, per dinamitzar l'economia i que tinguin la rendibilitat que cal per a la ciutat.

Pel que fa a aquesta reducció de pressupost en la partida de promoció, admeten que en un principi, estaven a l'expectativa de veure si això suposava una reducció dels visitants, però no ha estat així. Creuen que el boca-orella funciona molt bé gràcies a la bona experiència visitant Temps de Flors.

També han volgut destacar el gran èxit de l'obertura de Temps de Flors durant tres vespres. Madrenas s'ha mostrat contenta d'aquest fet, ja que creu que els gironins han pogut gaudir de Temps de Flors una altra vegada, sense cues, sense presses, en silenci i tranquil·litat, elements impossibles d'aconseguir durant el dia. Aquestes mesures també han contribuït a una millor distribució dels assistents, i que la percepció dels gironins sobre Temps de Flors millori substancialment.

Per últim, des de l'Ajuntament han volgut agrair als voluntaris, entitats i associacions de tota la ciutat que treballen tot l'any per a Temps de Flors, la seva contribució a l'èxit de l'exposició.



Plena ocupació

Segons han explicat des de l'Ajuntament, l'allotjament durant aquests dies ha fregat el 90%, per tant, es pot parlar de plena ocupació.