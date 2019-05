Termini obert pel Jurat Popular del concurs de Focs de Blanes

El Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava, que compta amb una trajectòria de gairebé mig segle de vida –aquest 2019 arriba ja a la 49a edició– ha esdevingut ja en una tradició que se celebra cada any coincidint amb la Festa Major de Santa Anna. Això ha provocat que la immensa majoria de vilatans i visitants hagin esdevingut autèntics especialistes en ponderar si un espectacle pirotècnic ha tingut prou qualitat o no.

L'Àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Blanes ha obert per sisè any consecutiu les inscripcions per al Jurat Popular del concurs de Focs d'artifici. Aquesta convocatòria obre la possibilitat de fer valer la seva opinió a qui ho desitgi de manera efectiva i oficial.

Aquets any, el 49è Concurs Internacional de Focs d'Artifici tindrà lloc del 23 al 27 de juliol, de dimarts a dissabte.



Inscripcions fins al 27 de Maig

Les persones que finalment resultin escollides per passar a formar part del jurat ho seran per rigorós ordre cronològic en què s'hagin apuntat, i abans de quedar inscrites de manera definitiva seran avisades per tenir la certesa que poden assumir el compromís.

Els requisits són que l'aspirant sigui major d'edat, que participi en una reunió informativa que es farà al juliol, prèviament a la celebració del certamen, i que s'assisteixi al veredicte per emetre la votació corresponent. També es demana que, a ser possible, es visualitzi cada dia el llançament dels espectacles pirotècnics des del mateix indret.

Tots els detalls de la convocatòria oberta són accessibles al web de l'Ajuntament de Blanes i a les dependències de Cultura i Festes.