Les urbanitzacions de Vidreres, exemple de problemàtiques als disseminats

La comarca de la Selva compta amb un gran nombre d'urbanitzacions repartides per diferents municipis. Són nuclis disseminats –a vegades, amb quilòmetres de carrers- que obliguen els ajuntaments a buscar maneres de cohesionar-los i lluitar contra els problemes que s'hi viuen, com ara la inseguretat, les ocupacions o les mancances en mobilitat. Un dels pobles amb més urbanitzacions és Vidreres, que en té una mitja dotzena arreu del seu terme: la Goba, Aiguaviva Parc, Terrafortuna, el Mas Flacià, Puigventós o Santa Seclina (aquesta última, compartida amb Caldes de Malavella). Per apropar el consistori als veïns que hi viuen, l'alcalde i cap de llista de JxCat, Jordi Camps, proposa crear unes oficines d'atenció ciutadana en un local social d'Aiguaviva Parc. Per altra banda, ERC, el PSC i Vidreres per Tothom (VpT) critiquen els retards del govern local a l'hora de recepcionar les urbanitzacions de forma definitiva.

Els municipis de la Selva compten amb un gran nombre d'urbanitzacions que s'estenen arreu del territori. Això comporta que els ajuntaments hagin de coordinar els seus nuclis urbans amb altres àrees disseminades, que en alguns casos poden ocupar més extensió de terreny que el propi nucli. En el cas de la Selva, des del mes de desembre s'ha registrat "una onada de robatoris" en diferents cases de les urbanitzacions, ha explicat el president del Consell Comarcal, Salvador Balliu.

El president ha explicat que les urbanitzacions són especialment "atractives" pels delinqüents perquè "moltes vegades tenen dues o tres entrades diferents i algunes també estan situades al costat del bosc". Això fa que qualsevol persona pugui entrar o sortir amb més facilitat sense que ningú l'identifiqui. Balliu també ha denunciat que hi ha moltes cases que pateixen ocupacions il·legals. Sobre aquest assumpte, el president del Consell Comarcal s'ha mostrat preocupat ja que ha assegurat que "aquestes ocupacions serveixen per fer el cultiu de marihuana".

De fet, la setmana passada la Guàrdia Civil va realitzar un important operatiu antidroga a Figueres, Maçanet de la Selva i Vidreres. En aquest últim municipi, la benemèrita va registrar diferents cases entre elles, un xalet de la urbanització d'Aiguaviva Parc on es cultivava marihuana i posteriorment es distribuïa.

Balliu ha lamentat que les detencions que es van produir la setmana passada no hagin servit de res, perquè el president ha afirmat que "entren per una porta i surten per l'altra". Per això, el Consell Comarcal de la Selva ha engegat una campanya per demanar "un enduriment de les penes" per a entrades a domicili i robatoris. "a Alemanya són deu anys de presó i tenen menys robatoris" que a Catalunya, per això Balliu aposta per "copiar d'aquells qui ho fan bé".

Mentre no arriba l'ampliació de les penes de presó, el Consell Comarcal ha optat per incrementar la seguretat a les urbanitzacions i nuclis disseminats. Un dels projectes que ha tirat endavant és la licitació de càmeres de seguretat per a tretze municipis. Les càmeres també tindran un detector de matrícules que facilitaran l'elaboració d'un registre amb tots els cotxes que han entrat i sortit de cada urbanització.



La cohesió per lluitar contra la inseguretat

En paral·lel, els ajuntaments volen treballar per lluitar contra la inseguretat que es genera en aquestes urbanitzacions. Vidreres és un dels municipis que té més urbanitzacions de la comarca. En té sis: la Goba, Aiguaviva Parc, Terrafortuna, el Mas Flacià, Puigventós o Santa Seclina. En aquest cas, les diferents formacions polítiques busquen eines per poder cohesionar les àrees disseminades amb el nucli principal. L'alcalde de Vidreres i candidat de JxCat, Jordi Camps, ha proposat desplaçar unes oficines d'atenció al ciutadà fins a l'urbanització d'Aiguaviva Parc, la que es troba més lluny del nucli.

Camps ha detallat que allà hi ha un local social que volen "potenciar" organitzant-hi més activitats i, a més, estan buscant "un espai perquè hi hagi unes oficines". D'aquesta manera, el candidat de Junts per Vidreres vol convertir aquest local en "un espai de cohesió".

Per la seva banda, el PSC també ha pensat algunes propostes centrades en aquest local. El seu candidat, Francisco Jesús Becerra, ha proposat elaborar "un pla d'usos" del local social i també mirar "altres edificis i construccions" de les altres urbanitzacions i omplir-les d'activitats per a la ciutadania. A més, el PSC també planteja desplaçar una part del cos de la Policia Local en un edifici d'alguna urbanització per "generar més sensació de seguretat".

Per tal de millorar la mobilitat, des d'ERC han pensat construir "una via verda" que uneixi el poble amb la Goba. Anna Clapés ho ha definit com "un passeig per a bicis i vianants" per tal que estiguin més a prop del nucli urbà. La idea seria començar per la Goba, ja que és la més propera al centre.



Desencallar la C-63, un dels grans reptes

La majoria de les urbanitzacions de Vidreres estan connectades a la C-63, la carretera que arriba fins a Lloret de Mar. L'alta afluència de cotxes per aquesta carretera la converteix en una de les més perilloses de la Selva. De fet, l'Associació de Familiars i Víctimes de la C-63 ha demanat que l'Ajuntament pressioni a la Generalitat per tal que desencalli la reforma de la carretera.

El departament de Territori i Sostenibilitat ha redactat un projecte per "construir tres rotondes" als accessos de les urbanitzacions, ha explicat l'alcalde. Camps ha afirmat que "fa un any i mig" que van començar a "traslladar les necessitats per millorar la carretera al Govern". De tota manera, l'alcalde ha confirmat que no va ser fins aquest estiu, després dels accidents mortals que hi va haver, que no "es van posar les piles".

La presidenta de l'Associació, Jèssica Borrego, ha demanat al govern local que pressioni a la Generalitat perquè impulsi "mesures urgents" a la carretera. Borrego ha apuntat que els agradaria que instal·lessin "un radar de tram" que vagi des de la sortida del nucli de Vidreres fins a la urbanització d'Aiguaviva Parc o millores en la il·luminació.

Des d'ERC, Anna Calpés demana que el govern català també millori els accessos al polígon industrial que hi ha a l'entrada del poble. A més, el PSC ha recordat que tot i que la carretera no sigui competència municipal, si que ho és els accessos que es poden fer paral·lels a la carretera i eliminant alguns dels girs a l'esquerra que hi ha, que són els més perillosos.