Banyoles obre la convocatòria per demanar els ajuts dels casals d'estiu

L'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Banyoles ha obert la convocatòria per sol·licitar les beques del programa Lleure per a Tothom, que vol facilitar l'accés als casals d'estiu. En total, el consistori hi destinarà 10.000 euros i les famílies poden presentar les seves sol·licituds fins divendres. Lleure per a Tothom inclou onze casals diferents, amb diferents temàtiques i centres d'interès i per a diferents edats, per a infants des de P3 fins a 4rt d'ESO.

Formen part del projecte els casals que ofereixen el Consell Esportiu del Pla de l'Estany, la Coordinadora de Lleure del Pla de l'Estany, l'Escola de Natura, Museus de Banyoles, l'Escola Municipal de Música i l'Aula de Teatre, l'escola bressol municipal La Balca i Un Salt al Circ.

Les sol·licituds, que s'atendran per ordre d'entrada i fins a exhaurir el pressupost, es poden demanar a la seu electrònica de l'Ajuntament o bé recollint la butlleta al consistori, a Cal Drac o a les entitats associades a Lleure per a Tothom.

L'Ajuntament posa també a disposició de les famílies empadronades a Banyoles i amb nens i nenes amb discapacitat, una ajuda amb un monitor de reforç. La sol·licitud també es pot trobar a la seu electrònica i es pot tramitar també fins al proper divendres.

L'any passat, l'Àrea de Joventut va rebre un total de 118 sol·licituds, de les quals 113 es van declarar favorables i 5, no favorables, i es van atorgar prop de 9.000 euros en beques per als casals.