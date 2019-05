Besalú es prepara pel rodatge de la sèrie 'Westworld' d'HBO amb màxim secretisme

La ciutat medieval de Besalú es prepara per convertir-se en escenari de la tercera temporada de la sèrie 'Westworld' de la plataforma HBO. Els preparatius es fan sota màxim secretisme i a contrarellotge per tenir-ho tot a punt per aquest dimecres, dia en què començaran les gravacions. El rodatge se centra a indrets com la plaça Llibertat, el carrer del Pont i la plaça Prat de Sant Pere. Aquest dimarts ja hi havia vigilants controlant els principals accessos i el poble està ple de cartells en anglès indicant les diferents zones de treball com ara maquillatge i vestuari. El mercat setmanal també s'ha hagut de traslladar. Veïns i comerciants coincideixen que és una oportunitat per donar més projecció a la vila i atraure més turistes. Els establiments del barri vell hauran de tancar fins divendres.