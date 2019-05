Les destrosses dels incendis en immobles costen de mitjana 1.540 euros a Girona

Patir un incendi a casa, en una botiga o a l'escala de veïns ja és d'entrada un problema pels seus llogaters, i és que les conseqüències poden suposar després una gran despesa econòmica. Sense anar més lluny, el mes d'abril va començar amb l'incendi en un habitatge a Olot, en el qual fins a quatre persones van resultar ferides. Però la casa també en va patir les conseqüències, ja que l'estructura va acabar danyada i això va obligar que els veïns no hi poguessin tornar a passar la nit. Les asseguradores han fet un estudi que sota el nom Foc. L'assegurança i els incendis mostra el cost que tenen aquests successos que afecten milers de persones. I una mostra és que les assegurances paguen 525 milions d'euros a l'any en incendis.

A la província de Girona el cost mitjà que es té per un incendi en un immoble és de 1.540 euros. Això situa aquesta demarcació per sota de la mitjana espanyola, però tampoc a molta distància. Aquesta se situa a 1.929 euros a Espanya. La despesa, per tant, depèn d'un lloc o altre d'Espanya. L'informe també analitza les ciutats més grans i a la de Girona cal destacar que, en cas de patir-hi un incendi, les destrosses estan valorades en menys despesa econòmica que la mitjana de la província. En concret, en 1.405 euros.

En aquesta província catalana, d'altra banda, l'anàlisi d'Unespa destaca que és la que ocupa la posició número 21 pel que fa a probabilitat de patir un incendi en un immoble. En aquesta zona d'Espanya hi ha un 4,27% més de possibilitats de patir-ne un que a la resta de l'Estat. La major part dels incendis es produeixen en habitatges, seguit de les comunitats de propietaris, comerços i indústries. En aquest estudi s'han analitzat 130.000 fets i un 71,4% s'han produït en domicilis.

Les diferències entre territoris són destacables. L'estudi treu a la llum que la província d'Espanya amb una major probabilitat d'incendi és Biscaia. D'acord amb les xifres recollides pel període 2017-2018, hi ha un 190% més de possibilitats que hi hagi un incendi en aquesta província basca que en el conjunt d'Espanya. La segueixen, a distància, Toledo i Salamanca, totes dues províncies al voltant d'un 60% per sobre de la mitjana; així com Lugo, Zamora i Valladolid. Les zones amb menys probabilitats són Tenerife, Ceuta i Sòria.

Un altre element d'anàlisi de l'informe de les asseguradores és la magnitud dels incendis. Que consisteix en la relació entre els capitals assegurats en l'immoble (continent i contingut) i el cost de l'incendi. Una magnitud del 100% vindria a suposar, doncs, una destrucció total de l'immoble i del que hi havia al seu interior. Sortosament, les destrosses totals d'un immoble són poc freqüents.

A Girona, les destrosses serien del 29,4%. Això suposa que l'incendi té una incidència d'aquest tant per cent pel que fa al valor combinat del continent i el contingut