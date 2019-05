Cada dia es produeixen més de dos incendis en edificis a Girona

A les comarques de Girona cada dia hi ha de mitjana dos incendis en edificis que obliguen a mobilitzar els efectius dels Bombers. Es tracta d'una xifra que situa els serveis en 800 per any, això segons les dades de 2017 i 2018. S'ha de dir que l'arribada de l'hivern i amb la baixada de les temperatures incrementa l'ús d'aparells elèctrics o de calefacció i l'encesa de llars de foc augmenta el nombre de serveis dels Bombers en aquest àmbit. Els darrers dies, per exemple, amb l'incendi d'Olot i el que hi va haver en un apartament d'Empuriabrava, l'ús d'aquests aparells es va apuntar com a origen del foc. Enguany, ja s'ha hagut de lamentar un víctima mortal com a resultat d'un incendi a casa seva. Va morir una dona d'edat avançada a Figueres.