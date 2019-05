Fins a nou llocs turístics gironins participen en l'«Hola Família!»

Fins a nou destinacions turístiques de la Costa Brava, el Pirineu gironí i la Garrotxa participen en la segona edició de la campanya «Hola Família!», organitzada per l'Agència Catalana de Turisme (ACT). Aquesta acció vol fomentar el turisme familiar fora de la temporada d'estiu arreu de Catalunya i per això durant el cap de setmana del 7 al 9 de juny oferiran un 2x1 en allotjaments i també un 50% de descompte en algunes activitats que hi ha programades. A tot Catalunya hi haurà 25 destinacions i s'organitzaran unes 200 activitats.

Durant l'esmentat cap de setmana, l'ACT també activarà una aplicació per a mòbils per tal que els nens puguin capturar diferents personatges mitològics vinculats a les destinacions que hi participen.

Del 7 al 9 de juny, fins a 25 destinacions d'arreu del país han programat unes 200 activitats pensades per fer-les en família. A més, els allotjaments inscrits en aquesta campanya ofereixen dues nits al preu d'una (la del divendres i la del dissabte). La majoria de les activitats són gratuïtes i les que són de pagament tindran un descompte del 50%.

A les comarques gironines hi participen fins a nou destinacions diferents. A la Selva hi ha Blanes i Lloret de Mar. Al Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Calonge i Torroella de Montgrí. A l'Alt Empordà hi participen Sant Pere Pescador i Roses. A l'interior s'hi ha inscrit la Vall d'en Bas i les Preses (Garrotxa) i la Vall de Camprodon (Ripollès). Les nou destinacions sumen 31 empreses entre hotels, restaurants i les organitzadores de les activitats.

Segons va explicar el director de Màrqueting d'Experiències de l'ACT, Damià Serrano, l'objectiu d'aquesta campanya és captar tot tipus de família i aconseguir «que es relacionin entre elles i que coneguin mites i faules del territori». A més, la majoria de les activitats «estan pensades perquè es moguin», va detallar Serrano. Per això dins de les propostes en el territori gironí hi ha una ruta en bici per les vinyes de Calonge, activitats aquàtiques a Platja d'Aro o un passeig en caiac per observar els ocells a Sant Pere Pescador.



Caçant personatges

Una altra proposta perquè pares, mares i nens es moguin junts és participant en un joc de realitat virtual. La campanya compta amb una aplicació per a mòbils que convida els visitants a capturar personatges mitològics. Cada destí ha escollit un personatge diferent segons les llegendes que hi ha. Tots ells estaran distribuïts per les destinacions. L'objectiu és que les famílies, «mentre passegin pel poble» obrin el joc i busquin els personatges que estaran en diferents ubicacions i només es podran veure a través de la pantalla del mòbil.