Els Jardins de can Vila seran la novetat del Sant Joan en Flor

Els Jardins de Can Vila seran la principal novetat de la mostra Sant Joan en Flor que tindrà lloc els dies 25 i 26 de maig. Es tracta d'uns jardins d'aproximadament 2.000 metres quadrats situats a la vora del Fluvià i a prop de l'estada Juvinyà. Els jardins formen part de la fàbrica Pere Vila comprada fa un any per l'Ajuntament.

Segons ha explicat la regidora Anna Serra, els jardins contenen espais d'herbes remeieres i plantes aromàtiques, i durant els dies de la mostra floral acolliran lectures de poesia i exposicions de flors. Ha assenyalat que un cop acabi el certamen floral, l'espai formarà part d'un itinerari d'herbes remeieres i aromàtiques amb el Passeig Fluvial, a l'altra banda del riu, i l'Hort del Rector, al Monestir Benedictí.

El Sant Joan en Flor estarà format per unes 70 instal·lacions en jardins i places. Com a altres novetats, Serra ha apuntat que enguany han recuperat l'espai de Can Brunsó, a la plaça Major, i que faran tallers florals al Molí Fondo.

Com cada any, el Molí Fondo serà l'espai central de la mostra. Es tracta d'un itinerari que passa per sota les voltes que suporten els habitatges i les naus de la fàbrica la Reformada (1840). Les combinacions de flors subjectades als murs i per sobre el paviment de llambordes de basalt creen un embolcall de gran bellesa plàstica.

Les grans voltes condueixen a l'interior de la fàbrica i a la central hidroelèctrica que conté una balconada envers el salt d'aigua de 13 metres d'altura, i al prat de vora del riu que per l'ocasió estarà cobert de flors.

Els altres llocs de l'exposició seran l'interior del monestir, l'avinguda Rafel Torras, la plaça Major, el carrer de Sant Antoni, el pont medieval, l'oficina de turisme, el carrer Santa Magdalena, el carrer Major de Santa Magdalena, el carrer de Juvinyà i la carretera d'Olot.

Serra ha apuntat que la major part dels visitants són famílies amb mainada i persones d'edat avançada.