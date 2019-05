MC denuncia que l'ICS «incompleix» l'acord per reduir la pressió als CAPs

La direcció del Sector Primària ICS de Metges de Catalunya (MC) denuncia en una carta oberta l'«incompliment», a bona part del territori, de l'acord que va signar al novembre el sindicat i l'Institut Català de la Salut a finals de novembre per desconvocar la vaga a l'atenció primària que gestiona la institució, i que en el cas de Girona, atén al 66% de la població.

El pacte amb la institució havia de permetre disminuir la sobrecàrrega assistencial a les consultes d'atenció primària i millorar les condicions de treball de més de 5.700 facultatius arreu del país. En l'escrit, el sindicat adverteix l'administració que, davant el «trencament» del compromís adquirit, els metges d'atenció primària tornaran «a dir prou de forma clara i contundent, perquè el que es va pactar no és només un dret per als professionals, sinó també una necessitat per poder garantir la qualitat de l'assistència i la seguretat dels pacients».

MC acusa algunes direccions d'atenció primària de negar-se a implantar les mesures recollides en el pacte «amb la intenció de destruir l'essència de l'acord signat i perpetuar, així, el tarannà impositiu i, a vegades, el maltractament que l'Institut Català de la Salut (ICS) ha tingut els darrers anys vers els facultatius».

En aquest sentit, el sindicat assenyala que sis mesos després de la signatura de l'acord «no es respecten els temps pactats segons la tipologia de les visites, se sobrepassen les cinc hores diàries assistencials, no es cobreixen la major part de les absències i molts facultatius no tenen el contingent de pacients adaptat a l'estudi de càrregues».

D'altra banda, el sindicat també es queixa que l'ICS no hagi publicat encara l'anàlisi de càrregues de pediatria, que havia d'estar enllestit el 31 de gener passat, i endarrereixi l'elaboració dels informes sobre la pressió assistencial dels especialistes de ginecologia i odontologia, i de les unitats d'atenció continuada i urgències de base territorial (ACUT) que han de permetre ajustar les plantilles a la demanda sanitària.

Finalment, MC exigeix als polítics i gestors sanitaris de Catalunya que prioritzin l'atenció primària i incrementin el seu pressupost com a mínim fins a un 25% de la despesa total en salut. «Això ens permetria fer promoció de la salut en comunitat, tenir un nombre de professionals adequat a les característiques i patologies de la població i gaudir d'una retribució que freni la sagnia de professionals que marxen a altres comunitats o a l'estranger», afirma. En cas contrari, l'organització alerta que el primer nivell assistencial perdrà el seu «prestigi» i la seva «essència».