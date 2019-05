Les meduses que causen més picades avancen l'arribada

Les meduses que causen la majoria de picades al litoral català, les Pelagia Noctiluca, han avançat la seva arribada a la Costa Brava i ho han fet en quantitats més grans del que és habitual, sobretot al cap de Creus, on van començar a aparèixer a finals d'abril. Des de l'Institut de Ciències del Mar del CISC assenyalen que el fet que arribin tantes meduses d'aquesta espècie es deu al fet que hi ha molts exemplars a mar obert i, depenent de la temperatura de l'aigua i els corrents marins, en podrien arribar moltes aquest estiu.

«No és un fet extraordinari que aquesta medusa arribi a la costa, perquè n'hi arriba tot l'any, però ens ha sorprès perquè s'ha avançat a les barquetes de sant Pere ( Velella velella), que sol ser la primera d'arribar, i ho ha fet en grans quantitats i de mides i colors diferents, cosa que vol dir que han arribat diverses generacions juntes», explica l'investigador de l'Institut de Ciències del Mar, Josep Maria Gili.

«Les arribades de Pelagia han estat impressionants en quantitat i persistència, perquè sí que apareixen puntualment, però aquest cop han durat bastants dies i veure'n tres o quatre dies seguits no és freqüent», apunta el biòleg.

«N'hem trobat de mida normal, la rosa o violeta, però també de groguenques, que són juvenils. Són dues generacions que estan creixent molt de pressa. Les joves encara no s'han reproduït, però quan ho facin, d'aquí a un mes, farà que a l'estiu n'hi hagi moltes a mar obert», assenyala, però matisa que el fet que arribin a la costa «dependrà molt de les condicions climàtiques, sobretot dels corrents, els vents de mar a terra i la temperatura de l'aigua».

«Si les aigües de la costa són una mica més càlides del que és normal i s'assemblen a la temperatura de mar endins, és quan les meduses són arrossegades a la costa, perquè no troben cap barrera natural que les freni», continua el científic del CSIC.

Gili apunta que les anomenades meduses blaves o barquetes de sant Pere ja estan començant a arribar a la zona del Maresme i la Selva, però en quantitats molt inferiors a l'any passat, quan van tenyir bona part de la costa gironina, amb arribades massives a Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Cadaqués o la badia de Roses.

Pel que fa a la resta de meduses, explica, «les més pròpies de la costa començaran a aparèixer el mes vinent, perquè és el seu cicle de vida, però encara és difícil de dir quantes».

Gili assenyala que l'augment de meduses s'explica perquè la sobreexplotació dels oceans n'elimina els depredadors. «N'hi ha tantes perquè les meduses no deixen de ser un aliment de peixos, tortugues... com menys n'hi hagi, més meduses hi haurà», explica, i per això «el problema serà cada vegada més greu». «És el missatge d'alerta de l'oceà, el senyal que alguna cosa va malament. Podem gestionar-ho de cara a la gent que es banya, o tractar les picades més greus, però el que cal és un canvi d'actitud radical amb el mar», apunta.

«El canvi climàtic i l'escalfament global, que són totalment certs, a vegades són l'excusa per no abordar temes que sí que tenen remei. Hi ha actuacions que fem a l'oceà que estan accelerant i multiplicant l'efecte del canvi climàtic, com la pesca o la contaminació», subratlla.