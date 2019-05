Mifas renova la junta directiva i manté Albert Carbonell a la presidència quatre anys més

Mifas, l'associació gironina dedicada a les persones amb discapacitat física, ha renovat la junta directiva tot revalidant el president dels últims quatre anys, Albert Carbonell, al capdavant de l'entitat. Les properes eleccions seran el 2023.

La nova junta directiva va ser escollida dintre de la celebració de l'Assemblea de Compromissaris, màxim òrgan de govern i en la qual hi ha representats tots els socis i sòcies de l'entitat.

Albert Carbonell ha renovat el càrrec de president després de quatre anys al capdavant de l'entitat i ho fa amb nou persones més que integraran el seu equip, algunes de les quals ja formaven part de la junta anterior i d'altres són cares noves que, tal com va apuntar Mifas, aportaran una nova visió a l'entitat. Totes elles tenen alguna discapacitat física i estan vinculades a l'associació.

Els integrants de la nova junta directiva de Mifas per als propers quatre anys són Albert Carbonell com president, Anna Maria Guillén com a vicepresidenta, Josep Planiol com secretari i Artur Altabàs com a tresorer. L'equip es completa amb els vocals, que són Francisco Javier Aldámiz-Echevarría, Francisco Asenjo, Carlos Bermúdez, Maria Jesús Herrera, Josep Ligero i Glòria Úbeda.

L'objectiu de la nova junta de Mifas –tal com va deteallar l'entitat– és continuar defensant els drets de les persones amb discapacitat física, orgànica o sensorial i promoure nous projectes que facilitin la integració social i laboral del col·lectiu. Mifas es va crear el 1979 i té més de 5.000 associats.