S'enfronta a 14 anys de presó per violar, amenaçar i maltractar la seva dona

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un acusat que s'enfronta a 14 anys de presó per violar, maltractar i amenaçar la dona. La parella es va casar el 2014 i convivia, amb la seva filla menor d'edat, a Medinyà.

Segons la fiscalia i l'acusació particular, el febrer del 2017, l'acusat va obligar la seva parella a mantenir relacions sexuals «tot i que ella li va demanar que parés». Aleshores, la víctima no va denunciar. Sí que ho va fer més tard, l'octubre del mateix any quan, segons les acusacions, el processat la va amenaçar i la va subjectar «amb força» pel braç mentre l'empenyia recriminant-li ser «una adúltera».

L'acusat nega els fets i assegura que la denunciant, que ara és exparella, s'ho va «inventar» per aconseguir regularitzar la seva situació al país i cobrar una pensió per tenir independència econòmica.

Els fets, que han arribat a judici a la secció quarta de l'Audiència de Girona, es remunten a l'any 2017. Segons la fiscalia i l'acusació particular, acusat i víctima feia tres anys que estaven casats i tenien una filla en comú. Una nit del mes de febrer, relaten els acusacions, el processat i la víctima estaven tombats al llit de l'habitació de matrimoni que compartien en una casa de Medinyà. «Ell la va començar a petonejar i a tocar i, tot i que ella li va demanar que parés i li va dir que no volia mantenir relacions sexuals, el li va contestar que ho faria tant si volia com si no, que per alguna cosa s'havia casat amb ella», recullen les acusacions.

Aleshores, es va col·locar sobre la víctima, la va immobilitzar amb el cos, la va subjectar amb força contra el llit i la va violar. «L'acusat li va demanar perdó i van deixar de compartir dormitori arran d'aquests fets», exposen les acusacions. En aquell moment, la dona no va denunciar ni va anar al metge.

Seguint els escrits d'acusació de fiscalia i de l'advocat de la víctima, vuit mesos més tard, entre les quatre i les vuit del matí de l'11 d'octubre, l'acusat va despertar la víctima mentre dormia recriminant-li que no li agradava el menjar que li havia preparat. Amb els crits va despertar també la nena d'1 any. Llavors va començar una discussió entre els dos perquè el processat li va començar a retreure que fes servir les xarxes socials. «Durant la disputa, l'acusat amb la intenció de vexar i atemorir la víctima, li va mostrar la foto que tenia al seu perfil de Whatsapp on sortia sense mocador i li va dir 'ets una puta, qualsevol marieta et pot follar, aquesta nena no és meva'», apunten les acusacions.

Els insults van passar a les amenaces perquè, segons una gravació, va arribar a dir a la denunciant «et cremaré a tu i a deu com a tu». A més, la va subjectar amb força pel braç esquerre i li va propinar empentes. La declaració de la víctima es va realitzar a porta tancada.



L'acusat nega els fets

L'acusat, per la seva banda, va negar els fets. Segons va explicar, la seva exparella s'ha inventat les acusacions perquè es volia separar d'ell –perquè era un matrimoni concertat- i necessitava regularitzar la seva situació al país. «Sabia que si em denunciava tindria papers i una pensió», va declarar ahir al judici.

La fiscalia i l'acusació particular coincideixen a demanar 14 anys de presó per violació amb agreujant de parentiu, maltractament en l'àmbit de la violència sobre la dona i amenaces en l'àmbit de la violència domèstica i 30 dies de localització permanent per un delicte lleu d'injúries i vexacions injustes.

En concepte de responsabilitat civil, volen que indemnitzi la víctima amb 5.035 euros. La defensa demana l'absolució i sosté que no hi ha proves de cap dels delictes dels quals se l'acusa.