El Consell Comarcal del Ripollès reclama mesures per frenar l'augment de robatoris a domicilis

El Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat per unanimitat una moció per reclamar mesures per frenar l'augment de robatoris a domicilis. L'ens assegura que s'ha registrat un increment d'aquestes fets delictius en poblacions com Sant Joan de les Abadesses o Ripoll. El president, Eudald Picas, assegura que fa temps que es queixen d'aquesta situació i que calen més efectius policials a la comarca. Picas espera que la Generalitat destini algun dels 500 agents que sortiran de la convocatòria de Mossos s'enviï al Ripollès i qüestiona que una patrulla hagi d'estar custodiant els jutjats tenint en compte "la manca d'agents que hi ha". El conseller comarcal a l'oposició, Roger Bosch (ERC-AM), per la seva banda, ha remarcat que comarques amb geografies complexes com aquesta compliquen la mobilitat i "requereixen més efectius".

El text aprovat també insta la fiscalia general de Catalunya i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a tenir present la reincidència dels delinqüents a l'hora de fixar les penes. A més, reclamen al govern espanyol els més de 800 milions d'euros que "deu a la Generalitat per tal que es puguin revertir en la millora dels recursos materials i humans del cos de Mossos d'Esquadra".