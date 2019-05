Cooperació policial obligada per l'alt grau d'itinerància de la banda

Atès el caràcter itinerant de diversos dels integrants de l'organització investigada, la cooperació internacional va ser imprescindible per a la total desarticulació de l'organització criminal, ja que es van emetre diferents ordres europees de detenció i lliurament que han donat com a resultat la detenció de dos dels principals membres, a Romania i Portugal.

La Guàrdia Civil també va comptar amb la col·laboració d'Europol, que durant el transcurs de la investigació va donar suport a l'equip i va aportar intel·ligència policial. Durant tota la investigació, va haver-hi intercanvis de forces policials entre diversos països per prestar assessorament mutu en el delicat tracte amb les víctimes.

En la fase d'explotació, realitzada simultàniament a Romania, Portugal i Espanya, van ser detinguts integrants de tots els rols partícips en aquest tipus de delicte, com són l'esglaó de captació o reclutament, de la cèl·lula encarregada del transport i dels responsables de l'explotació de les dones i del blanqueig dels beneficis obtinguts per aquesta activitat. L'operació va estar dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 4 de València i hi van intervenir comandàncies de Burgos, Girona i València.