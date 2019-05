Desmantellen dues bandes vinculades amb un intent d'assassinat a França

L'operació policial que es va portar a terme el dilluns de la setmana passada a la Selva i Figueres està vinculada amb un intent d'assassinat a França. La Guàrdia Civil i la Gendarmeria han desmantellat dues bandes oposades que es dediquen al tràfic de drogues entre Espanya i França i que van protagonitzar el maig de l'any passat un intent d'assassinat a prop de Montpeller.

L'operació policial ha finalitzat amb la detenció de 25 persones, cinc d'elles amb una ordre europea de detenció emesa per França. A més, la policia va realitzar 37 escorcolls domiciliaris. La investigació que va culminar amb l'operació anomenada a Karely-Evoque va començar quan la Gendarmeria Nacional Francesa, en concret, la Secció de Recherche de Montpeller va posar en coneixement de la Guàrdia Civil de Girona que els responsables d'un intent d'assassinat a prop de Montpeller que es saldar amb un ferit per arma de foc podrien estar ubicats a la província de Girona i a més, es dedicarien al tràfic de marihuana. Els primers elements de la investigació van deixar entreveure que es tracta d'una revenja. Els guàrdies civils van començar a realitzar indagacions per verificar la possible existència d'aquests grups, centrant-se en diversos individus de nacionalitat espanyola i francesa que residien la majoria d'ells en urbanitzacions de Lloret de Mar, Maçanet de la Selva i Vidreres.

Per això van començar a treballar conjuntament amb membres de la Gendarmeria i durant els serveis van comprovar com els integrants de l'organització prenien fortes mesures de seguretat tant a Espanya com a França per no ser descoberts. El 13 de maig, la policia va decidir explotar l'operació de forma conjunta i coordinada banda i banda de la frontera per desarticular les dues organitzacions criminals, realitzant-se durant el dia un total de 13 entrades i registres en territori espanyol i 24 més, a França. En l'operatiu policial desplegat a Espanya van participar més de 120 agents de diverses especialitats, així com quinze gendarmes. Entre els punts on es van fer escorcolls a les urbanitzacions de Montbarbat a Maçanet de la Selva; a Aiguaviva Park, a Vidreres, entre d'altres.

Per part de la Gendarmeria es van arrestar 18 integrants de l'organització amb diversos rols dins de l'estructura. I en els 24 escorcolls domiciliaris hi van trobar armes, drogues i diners. Tots els integrants de l'organització detinguts a França són homes i dones de nacionalitat francesa.

Els dos cossos policials investigadors destaquen l'estreta col·laboració prestada per les policies locals de Vidreres, Maçanet de la Selva i Lloret de Mar durant la investigació i explotació de l'operació i també, l'ajuda dels ajuntaments de Maçanet de la Selva i Vidreres per les tasques de la seva brigada. A banda, durant l'operació el Seprona va cursar 26 denúncies per infringir la llei que regula els animals de companyia, gossos perillosos i maltractament animal. Entre els detinguts a Espanya podrien trobar-se, segons la policia, dos dels identificats com a autors de l'intent d'assassinat relacionat amb una venjança per temes referents a la venda de la droga. Aquest grup es trobava fortament armat i en els escorcolls es van comissar 18 vehicles i; 10 armes curtes; 12 armes llargues; 3.000 plantes de marihuana de diverses mides; 30 quilos de marihuana ja processada; 2,5 quilos d'haixix; 30 mòbils i un ordinador; joies i 23.000 euros en metàl·lic i 200 pastilles d'èxtasi.