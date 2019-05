La Garrotxa ha recollit 13 quilos d'agulles de tractaments de salut

Des del mes de novembre fins ara, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa ha recollit 13 quilos d'agulles, xeringues, llancetes i altres elements punxants de l'àmbit de la salut.

La Garrotxa és una comarca pilot en la recollida d'aquest tipus de material a les deixalleries. El motiu és que la generació d'agulles i objectes punxants provinents de tractaments de salut fets per particulars als seus domicilis va en augment. Fins ara, aquests residus generats per particulars no disposaven d'una xarxa específica per a la seva recollida.

Davant d'aquest escenari, la Generalitat va impulsar un pla de recollida d'agulles i punxants a les deixalleries, sempre que aquests residus tinguessin l'origen en utilitats particulars.

El Consorci de Medi Ambient i Salut Publica de la Garrotxa aconsella posar les agulles i els objectes punxants utilitzats dins de recipients rígids i estancs de plàstic. Per exemple, ampolles d'aigua petites, de refresc o de detergent. Un cop tinguin les ampolles plenes d'objectes, les poden dipositar als contenidors específics homologats per a la recollida de residus sanitaris, ubicats a la deixalleria comarcal o la deixalleria mòbil que fa ruta per la comarca.