Instituts es neguen a tutoritzar pràctiques de futurs professors perquè no es paguen

La tutorització de les pràctiques que realitzen els estudiants del màster de secundària, sense remuneració econòmica ni un reconeixement adequat per al professorat que l'assumeix, ha portat els instituts del Gironès, del Pla de l'Estany i d'alguns municipis de la Selva, com el de Santa Coloma de Farners, a plantar-se. A més, ahir, el sindicat educatiu majoritari a Girona, Ustec·STEs, va fer una crida a boicotejar un sistema de pràctiques que va qualificar d'«escàndol» perquè sobrecarrega els docents sense cap compensació.

El problema va començar amb la substitució del certificat d'aptitud pedagògica (CAP), aviat farà deu anys, per un màster que depèn del Departament d'Universitats i Recerca de la Generalitat.

Fins llavors, els docents que dirigien les pràctiques dels aspirants –de forma voluntària, tant ara com abans– eren reconeguts com a formadors i cobraven entre 150 i 200 euros per alumne, tal com va explicar Andreu Vinyals, professor de l'institut de Santa Coloma que va fer de tutor del CAP i del màster, fins que hi va renunciar el 2012. Ell mateix va explicar que amb el model antic es feien unes 70 hores de pràctiques als centres, mentre que amb l'actual són 200. Vinyals també va contraposar la voluntat de professionalitzar la formació inicial dels nous docents amb el fet que l'administració no reconegui la tasca dels que preparen, supervisen i valoren la feina de l'alumnat del màster. Una situació que el claustre de l'institut on treballa va considerar «injusta», motiu pel qual el 2014 va renunciar a formar estudiants en pràctiques –quan en solia tenir una quinzena cada curs. «Els docents ens plantem perquè el Departament hauria de vetllar per les nostres condicions laborals», va dir Vinyals.

Per Ustec·STEs, Raúl Cansado va remarcar que la formació pràctica equival a un terç de les hores del màster de secundària i la seva companya, Laura Iglesias, va denunciar que «els formadors no cobren per connivència del Departament d'Educació amb la Universitat, que li cedeix mà d'obra que no serà reconeguda». El portaveu nacional del sindicat, Ramon Font, va reclamar la retirada de l'ordre amb què Educació va regular la col·laboració del seu Departament amb el d'Universitats l'octubre del 2017 i va demanar als centres que no atenguin les demandes de pràctiques.

Això ja es fa als instituts del Pla de l'Estany i del Gironès, que fa un any van expressar el seu desacord amb els criteris de la Conselleria d'Educació i aquest 2019 ho han ratificat –excepte un centre–, de manera que es neguen a tutoritzar estudiants en pràctiques fins que es reconegui per escrit el valor de la seva feina i que aquesta serà remunerada. Per evitar sortir de la llista de centres formadors del Departament i tornar-hi a participar de manera activa quan s'arribi a un acord, els instituts han optat per acceptar un sol alumne de màster, el primer que fa la petició.

Des de la Junta de directors de secundària del Gironès i el Pla de l'Estany van criticar que el pagament de les tutories desaparegués amb la implantació del màster i que l'únic reconeixement sigui l'assignació d'uns punts útils per al professorat novell, però no per al que té més antiguitat. Per als directors, un altre greuge és la poca importància que es dona a la valoració del docent de secundària, ja que la decisió d'aprovar o suspendre el candidat depèn del responsable universitari.



Molt més car per a l'alumnat

Directors i sindicat van coincidir a lamentar que els tutors de pràctiques es van deixar de pagar just quan el preu de la matrícula que paga l'alumnat s'ha incrementat ostensiblement, ja que el màster és molt més car que el CAP. Fora de les comarques girones, la negativa a tutoritzar pràctiques també s'ha pres a Lleida i al Vallès Occidental.