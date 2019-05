Alliberen 13 dones a la Jonquera víctimes d'un grup internacional de proxenetes

La Guàrdia Civil ha desmantellat una banda de proxenetes d'abast internacional i ha alliberat 13 dones a qui obligaven a prostituir-se a la Jonquera. La policia ha desarticulat l'organització criminal a la província de Girona i València i ha arrestat 20 ciutadans de nacionalitat romanesa.

Bona part de les detencions es van fer al mes de novembre a la Jonquera, on hi va haver un gran desplegament sobre el terreny. El cap de la banda, però, es va entregar la setmana passada al jutjat de Figueres i tenia vigent una ordre de detenció.

Les dones eren obligades a prostituir-se a peu de via pública i amb horaris maratonians, de 14 hores i sota males condicions. Les víctimes també són de nacionalitat romanesa i estaven essent explotades en condicions de molt deplorables.

L'organització desarticulada hauria captat i explotat més de 40 dones d'origen romanès en països com Portugal, Alemanya, França, Romania, Itàlia i Espanya. En total s'han arrestat 20 persones -una desena a la Jonquera- integrants de l'organització i que tenien diversos graus en el grup criminal. Aquí hi entren per exemple els captadors, transportistes, explotadors i blanquejadors dels diners que s'obtenien a través de l'activitat criminal.

L'anomenada operació Lora va començar el febrer del 2018, després de la denúncia d'una víctima que va informar la Guàrdia Civil de la situació d'esclavitud que estava vivint en exercir la prostitució de manera forçada. La dona era explotada i controlada per diferents integrants de l'organització. Aquesta víctima va ser captada en una situació d'extrema vulnerabilitat i segons va dir a la policia, va veure's obligada a prostituir-se a diferents països europeus com França, Liechtenstein, Regne Unit, Alemanya, Portugal i Espanya. A la captació de la víctima, a més hi haurien participat integrants del seu propi nucli familiar.



Un fals enamorament

Mentre avançava la investigació, la policia va poder comprovar com els diferents integrants de l'organigrama delictiu haurien utilitzat l'anomenat mètode del Loverboy, consistent en l'enamorament i promesa d'una vida millor a Espanya. Per tant, a la dona se li amagava el veritable motiu de la captació: l'explotació sexual lluny de la seva llar, en diferents països europeus.

De la mateixa manera, la policia va poder comprovar a través de l'activitat operativa i la cooperació amb l'Eurojust, que el cas investigat no era aïllat i que existien nombroses víctimes captades per la mateixa organització.



Més de 14 hores treballant

Les dones explotades a Espanya eren forçades a exercir la prostitució en condicions molt precàries, amb jornades de més de 14 hores de treball, vestint únicament amb roba interior en ple hivern i suportant unes temperatures molt elevades durant l'estiu.

Una gran part dels controladors de les víctimes eren suposadament les seves parelles sentimentals, els quals no tenien cap inconvenient que les seves parelles mantinguessin relacions amb altres homes.

En algun dels casos, els proxenetes arribaven a controlar fins a set dones. Controlar el territori era l'objectiu del grup i per això la policia va veure que es produïen disputes amb altres grups que operaven a la zona i no dubtaven a utilitzar la violència.

El benefici obtingut pels serveis sexuals que realitzaven les víctimes era enviat a Romania, on els explotadors l'invertien en propietats immobiliàries principalment.