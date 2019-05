L'Oncoswim ja ha recaptat uns 25.000 euros per a la recerca del càncer de mama

La quarta edició de l'Oncoswim, la nedada solidària de la Fundació Oncolliga Girona a favor de la recerca del càncer de mama que lidera la Universitat de Girona (UdG) ja ha recaptat 25.000 euros, una xifra que encara pot anar augmentant en els dies que vénen. En total, vint equips s'han sumat a la iniciativa, que recull fons per a la investigació del càncer de mama triple negatiu, un subtipus especialment agressiu i que afecta dones joves.

Se celebrarà l'1 de juny i consisteix a nedar els 30 quilòmetres en aigües obertes que hi ha entre l'Estartit i Calella de Palafrugell. Per participar en el repte, cada equip de nedadors ha de fer un donatiu mínim de 500 euros, tot i que en la majoria dels casos aquesta quantitat mínima s'acaba superant amb escreix.

El mateix se celebrarà també la Milla Solidària, la versió més popular de l'Oncoswim, que consisteix a nedar el tram de Via Brava de Llafranc fins a Calella de Palafrugell (1,5 km aproximadament). La sortida de la Milla Solidària tindrà lloc a la tarda, amb l'objectiu que l'arribada dels nedadors coincideixi amb la dels primers equips de la travessia de 30 km.

Tot el que es recapta amb l'Oncoswim i la Milla Solidària es destina a la investigació sobre el càncer de mama triple negatiu, un subtipus que representa el 20% de tots els càncers de mama diagnosticats. Des de la primera edició, s'ha aconseguit recaptar 50.000 euros per a aquesta recerca, en la qual participa un equip d'investigadors multidisciplinari de la UdG, l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i l'hospital Josep Trueta de Girona.

L'esperit del repte esportiu Oncoswim continua essent el mateix que en les edicions anteriors. Els equips poden triar entre dues modalitats: relleus (com a mínim un membre de l'equip haurà d'estar sempre a l'aigua) o en grup (en aquest cas, els quatre nedadors fan tot el recorregut junts i compten amb un cinquè integrant de l'equip que fa tasques de suport a l'embarcació).

Els equips participants tindran un temps màxim de 12 hores per finalitzar la prova, per motius de seguretat. Es tracta d'una prova exigent físicament, motiu pel qual els participants han d'acreditar que tenen capacitat per a realitzar-la, és a dir, que han de ser capaços de fer 3.000 metres en piscina en menys d'una hora. Durant la travessia, els equips aniran acompanyats en tot moment per una embarcació amb patró, i també hi haurà altres embarcacions i caiacs que faran seguiment durant el recorregut.



L'organització, a l'aigua

Per treure's l'espina de no haver nedat mai l'Oncoswim i contribuir a la causa fent engreixar el comptador de les donacions, un equip format per organitzadors de la cita nedarà la travessia una setmana abans. Així, quatre membres del CN Radikal Swim que cada any participen activament en l'organització han decidit prendre-hi part per primera vegada com a nedadors. En el seu cas, però, el repte s'avançarà una setmana, ja que nedaran aquest diumenge per poder estar lliures el dia de la prova solidària.

Dani Serra, Sergi Roure, Àlex Amorós i Gerard Alemany són els quatre integrants de l'equip, batejat amb el nom de Radikal Swim pel Triple Positiu. Es tracta de quatre nedadors experimentats que el 2011 van constituir el CN Radikal Swim i que el 2016 van decidir sumar esforços amb l'Oncolliga Girona per impulsar el repte solidari Oncoswim.

En aquesta nedada prèvia els acompanyarà també el director d'Oncoswim, Lluís Comet, fent tasques de suport amb el caiac.