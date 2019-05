El sector de la discapacitat intel·lectual torna a reclamar finançament

Les entitats que gestionen centres especials de treball (CET) per a persones amb discapacitat intel·lectual i especials dificultats es van manifestar ahir a Barcelona, per segon cop en poc més d'un mes, per exigir solucions immediates a les dificultats de finançament i manca de serveis assistencials per a aquest col·lectiu.

La manifestació davant la seu del Departament de Treball, Afers socials i famíles va aplegar unes 4.000 persones, entre elles de vinculades a entitats gironines com la Fundació MAP, de Ripoll, o a la Fundació Aspronis, de Blanes. La protesta, que exigeix mesures urgents per salvar el model d'inserció laboral dels CETs, es va adreçar tant a la Generalitat o com al Govern de l'Estat, als quals l'Associació empresarial d'economia social (AEES) Dincat reclama que aportin solucions. «La precarització del finançament públic està sobrepassant els límits», va denunciar l'organització.