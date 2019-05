Un sindicat policial denuncia falta de formadors dels Mossos a Girona

El SAP-FEPOL denuncia falta de formadors de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos a Girona. El sindicat diu que a hores d'ara només queden quatre formadors a la regió que «es dediquen pràcticament de manera íntegra a fer les pràctiques de tir» i que, per tant, no tenen temps per fer altres tasques.

El sindicat va enviar un escrit fa un mes a la Subdirecció General de Recursos Humans en què alertava de la situació i instava a ampliar el nombre de formadors, però diuen que no han obtingut resposta. En aquest sentit, diuen que el nou sistema per fer formació de manera voluntària a través d'efectius de l'especialitat no és la solució a aquesta situació perquè «tenen titulacions diferents entre ells» i que «no a tots els equips hi ha gent preparada ni voluntària per fer-la».

El sindicat denunciava per escrit a mitjans d'abril davant de la Subdirecció General de Recursos Humans del cos «greus problemes de formació» dels efectius destinats a l'ARRO de la Regió Policial de Girona. Uns problemes, asseguren, provocats sobretot per la «desertització» del grup de formadors que s'encarregava d'instruir els efectius d'aquesta i d'altres especialitats.