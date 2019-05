Comença el rodatge de la sèrie «Westworld» al centre de Besalú

El rodatge de la sèrie Westworld de la plataforma HBO a Besalú va començar ahir al matí. La previsió és que els treballs acabin demà. Per la filmació de les escenes, els accessos als llocs del nucli antic on tenia lloc el rodatge estaven tancats. A totes les entrades, hi havia vigilants, barreres i cartells indicadors. A les cruïlles i rotondes, hi ha cartells indicadors en anglès que assenyalen les zones de caracterització dels extres i els actors.

Només eren visibles els camions que entraven material, alguns extres i el campament exterior de l'equip de rodatge situat prop del pavelló. El pont Medieval estava tancat amb una barrera de les utilitzades durant la Segona Guerra Mundial. Al costat de la barrera elevable hi havia una garita antiga de fusta. Enmig del pont, sacs terrers i barreres de filferro espinós acabaven de fer ambient.

Els que van quedar sorpresos van ser els turistes que van coincidir amb el rodatge i es van quedar amb una visió del pont allunyada i sense poder accedir al nucli antic. Quan es trobaven amb els impediments, la gent primer mostrava sorpresa, després contrarietat i al final giraven i anaven a fer les fotografies o filmacions des de llocs més allunyats, com ara el pont de la C-66. En els altres accessos, els vigilants quan veien arribar algú li preguntaven si vivia en algun dels carrers i places tancats. Si no hi vivia, l'informaven del fet que no es podia passar.



Accés als serveis públics

Pel que fa a la gent del poble que volia accedir a serveis públics com Correus o l'ajuntament, situats a la plaça Major, eren acompanyats per una hostessa. Els veïns i comerciants de Besalú en general no mostraven contrarietat a les molèsties provocades per la pel·lícula. Alguns dels comerciants estan compensats amb 200 euros per dia de filmació i d'altres amb una justificació del que guanyen per cada dia que tindran tancat. La resta de veïns també es mostrava satisfeta, perquè, al cap i la fi, entre extres, compensacions, vigilants i consumicions del personal, el rodatge és una bonança econòmica immediata. A més les filmacions han tret el poble de les rutines habituals. Han pogut veure de prop actors i actrius com Simon Qaurterman ( The Skorpion King), Rodrigo Santoro ( Els àngels de Charlie) i Thandie Newton ( A Stars Wars Story).

La sacsejada que representa el rodatge fa dies que dura. El dia 8 de maig van començar les primeres accions per a la transformació del centre del poble en un poble italià de la dècada dels quaranta. Els equips d'HBO van fer una adaptació que va permetre fer les activitats normals en els dies previs al rodatge i quan ha estat l'hora en poca estona han desplegat persianes, banderes i decorats i el que eren bars o botigues de records s'han convertit en sastreries amb aparador de fusta i les façanes han tornat a ser de pedres enganxades amb calç.