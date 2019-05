Dues activistes impulsen la neteja del Pirineu amb sortides en bicicleta

La infermera de l'Hospital de la Cerdanya Eva Lavado i la professora de música de l'Escola Folk d'Arsèguel Mariona del Carmen han impulsat un projecte estatal per conscienciar de la necessitat de mantenir net l'entorn natural. El seu mitjà per vehicular el missatge és la bicicleta i les sortides a la natura, per la qual cosa han batejat la iniciativa com a «Vies verdes netes». El projecte es presentarà el 9 de juny al refugi de la Feixa de la Cerdanya, en unes jornades de neteja i conscienciació sobre la gestió dels residus.

«Vies verdes netes» ja s'ha posat en marxa amb algunes sortides amb bicicletes equipades amb alforges i ha netejat alguns entorns de la Cerdanya i l'Alt Urgell. Segons ha explicat Lavado, la iniciativa es basa en el nou concepte de netejar la muntanya mentre es fa esport. La idea la van tenir l'estiu de l'any passat fent la via verda pedalable del carrilet, que uneix Olot i Sant Feliu de Guíxols. El projecte, en el qual també pren part el bomber de Blanes David Gonzàlez, pretén convocar en el futur accions pel Pirineu i altres espais naturals de Catalunya i l'estat, per la qual cosa les seves impulsores estan en coordinació amb entitats que promouen iniciatives similars. En aquest sentit, la jornada de presentació al refugi de la Feixa inclourà una neteja de l'entorn de l'equipament, situat a la zona de la Tossa Plana de Lles i el Puigpedrós. Aquesta acció tindrà la col·laboració de l'entitat Geden Natura. La jornada inclourà la xerrada Valors de la zona de la Feixa i per què cal preservar-la, a càr-rec del guarda forestal Daniel Olivera. Un dels aspectes sobre els quals farà incidència «Vies verdes netes» és la brutícia que generen els mateixos esportistes.