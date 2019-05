Educació i Vilablareix acorden un edifici nou per a El Madrenc

El Departament d'Educació i Vilablareix signaran un conveni per construir un nou edifici per a l'escola El Madrenc, ara en mòduls prefabricats. El conseller, Josep Bargalló, va visitar el centre ahir i va acordar amb l'alcalde, David Mascort, que l'Ajuntament s'implicarà en el finançament de l'obra assumint el cost del projecte executiu. L'escola d'infantil i primària té 292 alumnes i 23 mestres en plantilla. Entre les activitats que realitza hi ha robòtica, un projecte de lectura, un programa de ràdio o un projecte intergeneracional amb avis.

Bargalló també va visitar altres escoles i instituts gironins com els de Santa Coloma de Farners o l'Escola d'Hostaleria i Turisme.