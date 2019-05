La Guàrdia Civil comissa una tona de marihuana de mitjana al mes el 2019

La Guàrdia Civil de Girona ha comissat prop d'una tona al mes de marihuana arreu de la província. Aquesta dada facilitada aquesta setmana després del desmantellament de dues bandes a la Selva i a Figueres mostren clarament que és la substància estupefaent per excel·lència a la província. I cal tenir en compte que aquestes dades només són de la Guàrdia Civil i, per tant, caldria afegir-hi les dels Mossos, Policia Nacional i cossos de policies locals que farien incrementar-ho exponencialment.

En total, la Guàrdia Civil de la comandància de Girona ha confiscat en gairebé cinc mesos de 2019 fins a 4,722 tones de marihuana. Aquesta droga s'ha intervingut en diverses operacions policials dutes a termes des de principis d'any i també en actuacions que realitza aquest cos policial en un punt per excel·lència del tràfic de drogues, com és la frontera amb França. I on sovint s'intervenen en vehicles altes quantitats de droga que es vol transportar des d'Espanya cap a França o fins a altres països del nord d'Europa.

Es tracta d'una droga que aquí a les comarques de Girona es conrea però també hi és de pas, ja que sovint s'importa per grans grups criminals des del sud d'Espanya i, aquests, agafen vehicles d'alta gamma per creuar les vies ràpides que els porten cap al nord d'Europa. Sovint hi ha vehicles llançadora que preveuen l'actuació policial.

Els resultats policials mostren que en els últims anys el tràfic de drogues es manté actiu a la província i una mostra d'això és que entre l'any 2010 i el 2017 hi ha hagut de mitjana 430 casos de tràfic de drogues a la província de Girona. Si bé la reina és la marihuana, aquí també hi ha activitat de tràfic de drogues d'haixix o altres substàncies com poden ser la cocaïna i l'heroïna, darrerament.

Aquestes dades recullen totes les actuacions realitzades per tots els cossos policials desplegats pel territori. S'ha de dir que l'any amb més fets, segons les dades estadístiques del Departament d'Interior, són de l'any 2013, amb 462 casos. I el 2017 -que són les dades públiques més recents- es van conèixer fins a 437 fets.

Quant a nombre de detinguts, cada any se supera les 530 persones. Aquestes acaben acusades de ser les presumptes autores de delictes de seguretat pública, és a dir, de tràfic de drogues. En l'interval del 2017 al 2010, les dades analitzades mostren que el 2017 és l'any amb més arrestats per aquest tipus de fet delictiu, amb un total de 565 i l'any anterior, amb 561. Quant a l'any amb menys detinguts va ser el 2010, amb 251 persones.



Casos recents

En aquest 2019 hi ha hagut diversos operatius destacables. El més recent, desplegat per la Guàrdia Civil i la Gendarmeria, data de la setmana passada. En el desmantellament de dues bandes enfrontades vinculades amb un intent d'assassinat a França es van comissar 3.000 plantes de marihuana de diverses mides; 30 quilos de marihuana ja processada; 2,5 quilos d'haixix i 200 pastilles d'èxtasi.

A finals de març, a la Jonquera, el mateix cos policial va comissar més de 31 quilos de marihuana en dos busos que anaven cap a Itàlia. Les actuacions van acabar amb dues persones detingudes per tràfic de drogues. Les línies d'autobusos internacionals, com eren en ambdós casos, són també un punt de control d'aquest cos policial a la frontera.