El nombre d'usuaris dels Centres de Distribució d'Aliments a les comarques gironines baixa un 4%

Els Centres de Distribució d'Aliments (CDA) de les comarques gironines han tingut un 4% menys d'usuaris durant el 2018 i ha atès a 8.313 famílies, un volum similar a les que hi havia el 2016. El gerent dels CDA, Caye Gómez, considera que la Renda Garantida ha jugat un paper important en la reducció d'usuaris, conjuntament amb altres factors. De tota manera, des del CDA es mostren preocupats per la cronificació dels seus usuaris, perquè una de cada quatre famílies que es va incorporar en el projecte ho va fer el 2013. En aquest sentit, un dels voluntaris del projecte, Miguel Pellegrino, "hi ha fluctuació de gent que entra i surt" però hi ha un 26,7% de les famílies ateses el 2018 que es manté des del 2013. Per contra, gairebé un 23% dels usuaris han entrat per primera vegada el 2018.