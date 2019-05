L'ICS premia la recerca del cardiòleg Ramon Brugada

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha reconegut la trajectòria investigadora del cardiòleg banyolí Ramon Brugada durant l'onzena Jornada de Recerca de la institució, que s'ha celebrat a Tarragona. El cap del servei de Cardiologia dels hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt, Ramon Brugada, ha rebut el premi a l'Investigador d'Atenció Hospitalària per la seva trajectòria, estretament vinculada a la genètica de la mort sobtada, i «aconseguir que l'hospital Trueta sigui un dels centres referents en salut cardiovascular».



Entre d'altres projectes relacionats amb la prevenció de la mort sobtada, destaca la iniciativa Girona, Territori Cardioprotegit, per impulsar la instal·lació de desfibril·ladors públics arreu de la demarcació, i el Moscat, en col·laboració amb l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, que avalua si darrere les morts sobtades hi ha una causa genètica hereditària.





Premis de #RecercaICS a la Investigadora Jove Natàlia Pérez (recull Antoni Dávalos),

a la Investigadora d'Infermeria: ex aequo Maria Eulàlia Juvé i Edurne Zabaleta

i a l´Investigador d´Atenció Hospitalària: Ramon Brugada

Felicitats!!https://t.co/E50svzvmF4 pic.twitter.com/V7mkP7Rwkq — ICS. Generalitat (@icscat) 23 de maig de 2019

A més de liderar l'equip de Cardiologia del Trueta i Santa Caterina, Brugada és director del Laboratori de Diagnosi de Genètica Cardiovascular, director delde l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona ( Idibgi ), director científic del projecte Girona Territori Cardioprotegit de Dipsalut i professor en el Departament de Ciències Mèdiques de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (UdG), d'on va ser degà. Ha publicat més de 200 articles científics en revistes especialitzades i ha participat en nombrosos congressos científics.El guardó s'ha entregat durant l'onzena Jornada de Recerca de l'ICS s'ha celebrat a Tarragona, enguany centrat eni la investigació en malalties minoritàries. Els ponents han destacat la necessitat d'establir estratègies eficaces per evitar l'obesitat ja en les primeres etapes de la vida i, d'aquesta manera, evitar els problemes de salut associats que se'n deriven.