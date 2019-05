Un jutjat anul·la l'autorització perquè mestres de Primària facin classe a ESO

Un jutjat de Barcelona ha donat la raó als professors de Secundària que, a través del sindicat Aspepc-SPS, van recórrer la mesura d'habilitar mestres de Primària per impartir classes de Llengua Catalana, Castellana i Matemàtiques a primer i segon curs d'ESO, i anul·la les resolucions publicades pel Departament d'Educació de la Generalitat l'any passat.

La formació sindical es va mostrar satisfeta de poder «tombar» un projecte «a mitjà termini» del Departament, que podria ser la base d'un «cos únic» de professorat per anar «omplint els instituts amb mestres». Per a enguany, només un centenar de mestres van acollir-se a aquesta possibilitat. El Departament ja ha anunciat que recorrerà la sentència i ha recordat que es va adoptar la mesura de forma «excepcional» per resoldre les dificultats en les substitucions als instituts.



El límit de les especialitats

L'advocat del sindicat, Ignasi Fernández, va definir la resolució dels jutjats com a «clara, meridiana i absoluta», i va explicar que quan sigui ferma anul·larà per complet les resolucions d'Educació i, per tant, els mestres no podran impartir classes a Secundària. El Departament, però, té uns dies per recórrer aquesta sentència i, per tant, el més probable és que els mestres que van ocupar una plaça en un institut el curs vinent puguin mantenir-la.

Per a Fernández, la justificació que posa el jutjat és que la legislació és clara amb els requisits per regular les especialitats i que si un docent només pot adquirir una especialitat de mestre no se'l pot habilitar per impartir classes a Secundària, una situació que qualifica de «frau de llei» perquè el Departament es va «inventar» un sistema per fer-ho possible malgrat la legislació bàsica.

El secretari general d'Aspepc-SPS, Xavier Massó, va recalcar que han estat l'únic sindicat que va recórrer aquestes tres resolucions que possibilitaven el canvi i va assegurar que la manca de professorat en aquestes especialitats no és real sinó que es podria modular amb canvis a la borsa de treball que permetin més flexibilitat entre els docents.

Per a Massó, la mesura va deixar professors de Secundària sense feina perquè prioritzava el nomenament, per un any, d'aquests mestres, amb «tants caps, tants barrets» i ho va considerar un «atemptat» a la qualitat del sistema perquè no es van demanar els mateixos requisits que els professors de Secundària.

Per al secretari general del sindicat, el més important de la sentència és que es «tomba» un projecte d'Educació que preveuen que vol «anar omplint els instituts de mestres de Primària», com a primer pas per apostar pel «cos únic» de professorat.

Finalment, Xavier Massó va manifestar que, en la seva opinió, el Departament ja s'ensumava una sentència contrària, i que per això enguany no ha fet cap convocatòria per habilitar nous mestres.