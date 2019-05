L'ICO de Girona comença a utilitzar la radioteràpia intraoperatòria per tractar el càncer de mama

L'ICO de Girona ha començat a utilitzar la radioteràpia intraoperatòria per tractar el càncer de mama. Aquesta tècnica, que ja s'utilitzava a l'Hospitalet des del 2015, permet substituir els tractaments de radioteràpia convencional en una selecció de pacients amb càncer de mama de bon pronòstic, millorant així la qualitat de vida amb els mateixos resultats de curació. En el mateix acte quirúrgic d'extracció del tumor s'aplica radiació directament sobre el llit tumoral, la zona on es troba el tumor, per evitar que les cèl·lules canceroses es tornin a reproduir.

Els casos de les pacients tractades als tres centres de l'ICO són avaluats, analitzats i revisats pels comitès de càncer de mama de cada centre i tractats en les unitats funcionals. Aquest esforç de coordinació entre professionals de l'ICO i els hospitals de referència aporta un plus de qualitat, ja que els diferents especialistes atenen les pacients de forma integrada i en equip, consensuant les decisions sobre diagnòstic i tractament.

La radioteràpia intraoperatòria s'aplica mitjançant un equip portàtil que permet aplicar radiació en el mateix acte quirúrgic i després de l'extracció del tumor. S'aplica sobre el llit tumoral, que és on es produeixen més del 90% de les recaigudes en les pacients amb càncer de mama.

Aquest tractament, que acostuma a durar uns 20 minuts, permet reduir la toxicitat i les complicacions, a més d'escurçar la durada de la teràpia de manera definitiva. Les pacients que es poden beneficiar d'aquesta tècnica han de complir uns criteris específics: tenir més de 60 anys i un tumor de baix risc i sense afectació ganglionar.

Aquesta tècnica permet estalviar la posterior radioteràpia convencional, d'una durada de 6 a 7 setmanes aproximadament.