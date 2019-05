Projecten a Besalú el major museu del circ d'Europa

La Circus Arts Foundation projecta al municipi garrotxí de Besalú el major equipament patrimonial sobre les Arts del Circ al continent europeu. Així ho ha revelat avui la fundació presidida per Genís Matabosch, que també ha avançat que l'equipament tindrà la denominació de "Circusland" i s'ubicarà a l'antic monestir benedictí de Sant Pere.

Segons els promotors, en ple rendiment, el projecte pot arribar a comptar amb més de 1.000 m2 d'espais exteriors i 3.000 m metres quadrats dedicats a exposició, tallers pedagògics, espectacles, arxiu, biblioteca, centre d'estudis, oficines i d'altres dependències pròpies d'un equipament cultural de referència internacional.

Afegeixen que el nou espai es dissenyarà per tal d'anar més enllà de la clàssica proposta d'un museu convencional oferint als futurs visitants "una màgica experiència en sintonia a la que ja perceben els assistents als espectacles produïts per la fundació, que cada any atrauen 60.000 espectadors".

El nou equipament permetrà fer públics i accessibles els fons de Circus Arts Foundation: una de les col·leccions dedicades al circ més importants del món on desenes de milers de peces repassen els 250 anys d'història del circ.

Genís Matabosch fa anys que busca tirar endavant un museu del Circ. Incialment, la seva aposta va ser Figueres, ciutat en la qual també va impulsar el Festival del Circ. La divisió municipal repecte al projecte, van portar-lo a abandonar totes les iniciatives a la capital altempordanesa. El Festival del Circ s'ha traslladat a Girona i el museu, redimensionat i repensat, el vol ubicar a Besalú.

El dissabte 8 de juny a la tarda es farà la presentació pública del projecte a Besalú.