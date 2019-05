La reacció. Educació recorrerà la sentència i defensa la mesura

Educació ja ha anunciat que recorrerà la sentència. El director general de professorat, Ignasi Garcia Plata, va reconèixer que sabien que la mesura no respon a l'actual marc normatiu, però va assegurar que hi havia «raons» per justificar la seva adopció. Va recalcar que sempre es va defensar com una mesura «excepcional» per respondre a la manca de professorat substitut en diferents especialitats. Per Garcia Plata, l'administració ha de poder respondre a aquestes limitacions situant per davant l'atenció a l'alumnat com a màxima prioritat a respondre «de manera àgil».

Garcia Plata va recalcar també que els requisits per a aquests mestres són els mateixos que es van tenir en compte quan es va implementar la Logse i que el control de qualitat estava garantit en aquest aspecte i gràcies a l'entrevista que els directors de centre havien de fer als aspirants.

El director general de Professorat també va reconèixer l'excepcionalitat de la mesura pel fet que per al curs vinent no s'ha obert, tot i que les substitucions encara pateixen algunes dificultats. «No es pot intoxicar», va rebatre Garcia Plata. Pel director general, l'oposició a aquesta mesura només prové d'un sol sindicat i la demanda de continuïtat de directors de centres és una mostra de la satisfacció en el seu resultat.