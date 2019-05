Sant Jaume aprovarà el projecte d'ampliació del Centre Cívic

L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, ha informat del fet que l'Ajuntament disposa del projecte d'ampliació del Centre Cívic, però falten detalls per poder fer l'aprovació definitiva. Cargol, que és l'alcalde i l'únic candidat a la localitat, ha informat que en el ple vinent preveuen aprovar el projecte definitiu.

Segons ell, adequar amb més sales el Centre Cívic fa falta perquè la gent gran tingui un lloc on trobar-se. Ha explicat que la part nova tindrà sales de lleure, llocs per fer tallers de memòria i tindrà alguna dependència que permeti la coincidència de diferents edats dins de l'espai. La previsió és que la planta baixa sigui per a la gent gran i que la segona planta sigui per als joves i les entitats.

La ubicació de la part ampliada del Centre Cívic serà el lloc que ara fa les funcions de magatzem de la Brigada d'Obres i Serveis. Es tracta d'un local que havia estat la cooperativa del poble i que està situat al costat del Centre Cívic, format per una sala destinada a ball i audicions però sense dependències.

En l'àmbit de la redacció del projecte, l'Ajuntament va fer un procés participatiu en el qual van poder opinar unes 300 persones, un 40% del cens. El preu aproximat de l'ampliació és d'uns 300.000 euros.

Es tracta d'un cost que està condicionat perquè la previsió és enderrocar el local que fa les funcions de magatzem de la Brigada d'Obres i Serveis i fer-ne un de nova planta.

L'alcalde ha explicat que hauran de buscar un espai per poder fer un altre magatzem per a la Brigada.