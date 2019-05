Adif adjudica la gestió de la protecció civil als túnels del TAV fins a la frontera

L'empresa pública Adif ha adjudicat el contracte de serveis per a la gestió integral de les instal·lacions de protecció civil dels 85 túnels de la línia de tren d'alta velocitat entre Madrid, Barcelona i la frontera amb França per un import de 2,3 milions d'euros. L'adjudicació s'ha fet a la UTE formada per Teléfonos, Líneas y Centrales (TELICE), Ortiz Construcciones y Proyectos i Elecor.

El contracte tindrà una vigència de 48 mesos i marca com a objectiu garantir el manteniment amb qualitat i especialització per part d'empreses homologades i «l'òptim» funcionament de les instal·lacions. Concretament, es tracta de les que estan situades tant a l'interior dels túnels com aquelles que es troben en edificis tècnics exteriors, com ara pous de bombeig, sistemes de ventilació vertical i horitzontal, sortides d'emergències, galeries tècniques i senyals d'evacuació, entre d'altres.