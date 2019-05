Cassà aconsegueix una subvenció de 750.000 euros per al projecte de la via verda

Ciclistes circulant per la via verda gironina.

Ciclistes circulant per la via verda gironina. ajuntament de cassà de la selva

L'Ajuntament de Cassà de la Selva va informar ahir que ha aconseguit una subvenció del Fons de Desenvolupament Regional Europeu (Feder) de 750.000 euros pel projecte de via verda entre el municipi i Campllong, Fornells i Llambilles. Segons el consistori, la proposta de Cassà és la que ha rebut la puntuació més alta de totes les presentades a Catalunya, i per tant, rebrà un 50% de subvenció de la inversió total. Altres municipis gironins han rebut també el finançament demanat per les respectives vies verdes, com ara Celrà i Bescanó.

Cassà informa que paral·lelament a la subvenció europea, ja s'està treballant per completar el finançament de la via verda, amb les subvencions relatives al pla de foment turístic que podrien representar també una part significativa de tota de la inversió. El consistori afirma que aquesta és una molt bona notícia per a Cassà de la Selva, ja que suposarà una millora en la mobilitat en bicicleta per connectar-se entre diferents municipis veïns, així com serà un atractiu per atraure més visitants a la localitat amb la implantació de productes turístics en els nous traçats.

A més a més, amb aquest projecte, l'equip de govern apunta que es podrà desenvolupar el programa d'actuació per l'impuls del cicloturisme i la mobilitat sostenible en el sòl no urbanitzable de Cassà. Aquest pla defineix un conjunt d'actuacions en tot el municipi de promoció de la mobilitat i la bicicleta en el qual es proposen diverses actuacions.

Pel que fa concretament a la subvenció, aquesta té com a objectiu principal promoure vies ciclistes amb la finalitat d'impulsar una mobilitat baixa en carboni, sostenible i segura basada en l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible i com a eina de desenvolupament econòmic i de promoció d'una millora en la qualitat de vida de les persones.



Actuacions de l'avantprojecte

L'avantprojecte de la via verda de Cassà compta amb diverses actuacions. Les principals són «la millora de la Via Verda del Carrilet en diversos punts de la zona urbana; l'obertura d'un nou carril en zona urbana que partint de la via del carrilet, dona accés a la part est del nucli; la continuació del carril en direcció est a través del sòl no urbanitzable i el sòl urbà de la urbanització Mas Cubell; l'obertura d'un nou carril que permetrà millorar l'accessibilitat a les pistes de tenis del Club de Tenis Cassà i iniciar una via verda d'obertura d'un camí per un tram paral?lel a la Riera de Verneda fins a connectar amb el camí existent situat a altra banda de la C 63; o la senyalització d'un tram de camins per configurar una via ciclista de llarg recorregut que ha de connectar el nucli de Cassà de la Selva amb el Carrilet Girona – Sant Feliu de Guíxols i que doni continuïtat en direcció al terme municipal veí de Campllong», entre altres.