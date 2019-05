Comencen a fer radioteràpia intraoperatòria per al càncer de mama a Girona

L'Institut Català d'Oncologia (ICO) ha començat a utilitzar la radioteràpia intraoperatòria per tractar el càncer de mama a l'hospital Josep Trueta de Girona. Aquesta tècnica, que consisteix a aplicar radiació al quiròfan durant la intervenció per extreure el tumor, permet substituir la radioteràpia convencional en una selecció de pacients amb càncer de mama amb bon pronòstic, oferint-los els mateixos resultats de curació.

Els casos de càncer de mama són avaluats pel comitè de càncer de mama de l'hospital Trueta, on són tractats pels professionals que integren la unitat funcional, un equip interdisciplinar que es coordina per consensuar el diagnòstic i el tractament.

Des de l'ICO estimen que cada any una vintena de pacients gironines es beneficiaran d'aquesta tècnica que, adreçada a una selecció concreta de malaltes, permet reduir la toxicitat i les complicacions, a més d'escurçar la durada del tractament.

Entre els criteris que han de complir les candidates a la radioteràpia intraoperatòria hi ha ser majors de 60 anys, amb un tumor de baix risc i sense afectació ganglionar. Fins ara aquestes pacients amb tumors es tractaven amb la radioteràpia convencional externa, com la resta.

La radioteràpia intraoperatòria és, segons l'ICO, «un nou pas dins l'evolució dels tractaments de càncer de mama cap a una menor agressivitat». Consisteix en un equip portàtil que permet, en el mateix acte quirúrgic i després d'extreure el tumor, aplicar la radiació directament sobre el llit tumoral per evitar que les cèl·lules canceroses es tornin a reproduir. En el llit tumoral -la zona on es troba el tumor- és on es produeixen més del 90% de les recaigudes en les pacients amb càncer de mama.

El tractament, que sol durar uns 20 minuts, permet estalviar la posterior radioteràpia convencional, d'una durada de sis a set setmanes, i amb les mateixes taxes de curació.