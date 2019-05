L'hospital de Figueres registra un ingrés diari vinculat al consum de tabac

L'hospital de Figueres ha registrat durant el 2018 un ingrés diari vinculat al consum del tabac. L'any passat va atendre 365 pacients per malaltia pulmonar obstructiva crònica, una afecció relacionada directament amb els fumadors. Segons el centre, amb aquestes dades el tabac s'ha convertit en la primera causa d'ingrés per motiu mèdic no quirúrgic.

D'altra banda, l'hospital diagnostica cada any entre 60 o 70 nous casos de càncer de pulmó, un dels que tenen una mortalitat més alta, i en més del 90% dels casos l'origen és el consum de cigarretes. A més, el centre també ha registrat un elevat nombre d'ingressos per ictus, cardiopatia isquèmica (infarts de miocardi o angines de pit) i d'insuficiència cardíaca relacionada amb el tabac.

Durant l'any passat, també van ingressar 100 pacients amb crisis d'asma al centre hospitalari, una malaltia no relacionada directament amb el tabac tot i que molts dels pacients eren fumadors.