Matabosch proposa portar el Museu del Circ d'Europa a Besalú

El somni de Genís Matabosch, (Figueres, 1977) president de Circus Arts Foundation, s'ha centrat ara a Besalú. La il·lusió és el Museu Europeu del Circ que ja va plantejar a Figueres el 1996 i el 2017, i recentment tothom donava per fet que ho intentaria a Girona, tot i que no s'havia oficialitzat mai. Si bé té previst presentar l'ambiciós projecte el dissabte 8 de juny, la idea general es va fer pública ahir, tres dies abans de les eleccions municipals.

La idea que s'exposarà ubica l'equipament als claustres de l'antic monestir benedictí de Sant Pere i al Museu de Miniatures. Són dos edificis enganxats que poden arribar a tenir una superfície útil de 3.000 metres quadrats i 1.000 més d'espai exterior. Si el projecte prospera, els dos edificis acolliran el fons de Circus Arts Foundation, quantificat en 39.000 negatius, 11.200 llibres, 6.400 programes de mà, 9.300 cartells i milers d'altres peces. Es tracta de la col·lecció sobre el circ més important d'Espanya i una de les més importants del món.

El projecte del Museu del Circ fa uns sis mesos que va ser plantejat per Matabosch a l'Ajuntament de Besalú i va ser ben acollit. De moment, hi ha un document previ a un conveni i la intenció d'implicar la Diputació i la Generalitat en el projecte. També s'ha de tenir en compte que la presentació del projecte s'ha fet pública a només tres dies de la celebració de les eleccions municipals.

Denominat Circusland, el projecte preveu exposicions, tallers pedagògics, espectacles, arxiu, biblioteca, centre d'estudis i oficines. La idea és que sigui un museu capaç de crear una experiència en els visitants. Una reacció en els sentits similar a les que provoquen els espectacles de la fundació. La Circus Arts Foundation cada any organitza el Festival Internacional de Circ Elefant d'Or a Girona. És una manifestació del circ que en sis dies reuneix uns 60.000 espectadors.

L'impulsor del museu, Genís Matabosch, difon el circ com un art escènic a través de grans festivals que compten amb suport de les administracions públiques.

Va organitzar sis edicions d'un festival de circ a Figueres fins que el 2017 va decidir deixar de fer-lo i fer-ne un altre a Girona. Un dels motius de no fer el festival a Figueres va ser que la seva proposta de museu de circ no va tirar endavant. A Girona, el festival ha anat bé però l'Ajuntament de Girona i Matabosch no han establert cap conveni referent a un museu del circ.

El projecte que es presentarà a Besalú té similituds amb el que va presentar, el 2017, per a la sala Nouvilas de Figueres que també s'havia de restaurar com l'edifici dels claustres de Besalú, de propietat privada. Els claustres és una gran nau que ha fet funcions de convent, escola, fàbrica, casa de colònies i altres. Com el Museu de les Miniatures, està situat al costat del monestir de Sant Pere, al centre i molt proper dels monuments més visitats.